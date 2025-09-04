Зростання цін на нафту: скорочення російської переробки, санкційні ризики та очікування рішень ОПЕК+

Жовтневі ф’ючерси на WTI зросли на 1,97%, бензин RBOB — на 3,35%, досягнувши місячних максимумів. Ринок реагує на скорочення переробки у рф до 5,09 млн б/д (мінімум за понад 3 роки), зниження запасів на танкерах на 18% до 72,67 млн бар. і ризик нових санкцій США. Водночас зростання стримують сильніший долар і слабка статистика економіки США.
Фактори впливу на світовий нафтовий ринок
Головні драйвери зростання
- Атаки України на НПЗ рф: зниження переробки до 5,09 млн б/д, що є найнижчим рівнем за 3,25 року.
- Менші «плаваючі» запаси: –18% тиждень/тиждень, до 72,67 млн бар., що свідчить про обмежену пропозицію.
- Санкційний тиск: США та ЄС розглядають нові й вторинні санкції проти російської енергетики.
- Запаси у США: нафта –5,2%, дистиляти –14,8% від 5-річних середніх рівнів, що підсилює дефіцит.
Фактори, що стримують
- Макростатистика США: ISM виробництва — 48,7 (нижче очікуваних 49,0), будівництво –0,1% м/м (третє падіння поспіль).
- Фінансові ринки: падіння S&P 500 і сильний долар знижують попит на ризикові активи, зокрема енергоносії.
- ОПЕК+: з 1 вересня — додаткове +547 тис. б/д у межах плану з відновлення +2,2 млн б/д до вересня 2026 р.
Динаміка видобутку
- США: 13,439 млн б/д (на тиждень до 22 серпня), близько до рекордних рівнів 2024 року, при цьому активних бурових лише 412 — найнижчий показник за 3,75 року.
- ОПЕК: липневий видобуток — 28,31 млн б/д, незначне зниження порівняно з червнем.
Геополітичні ризики
-
«Ми дуже уважно вивчатимемо санкції проти росії цього тижня». — міністр фінансів США Bessent
-
«Дуже великі наслідки», якщо росія не сяде за стіл переговорів. — Президент Trump
-
Заклик до вторинних санкцій проти компаній «третіх країн», що підтримують війну росії. — Канцлер Німеччини Merz і Президент Франції Macron
Ймовірні наслідки для ринку
- Короткостроково: скорочення переробки у рф та падіння «плаваючих» запасів створюють відчутний дефіцит, підтримуючи ціни.
- Середньостроково: плановане нарощування видобутку ОПЕК+ може частково компенсувати дефіцит, але санкційні ризики й обмежені запаси підсилюватимуть волатильність.
- Стратегічно: ринок балансує між жорсткими геополітичними обмеженнями та спробами ОПЕК+ стабілізувати пропозицію.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart