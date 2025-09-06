Вересень без цінових гойдалок: що чекатиме українців на АЗС та як це корелює зі світовим нафтовим ринком

На хвилі акцій до Дня Незалежності у період 21–22 серпня ціни на бензин А-95 на українських АЗС тимчасово знизилися приблизно на 2 грн/л, але вже 25–26 серпня повернулися на попередній рівень. Експерти вказують: це наслідок маркетингових знижок до свята, а не новий тренд. Базовий сценарій на вересень—стабільність без різких стрибків; потенціал здешевлення оцінюється до ~2 грн/л, але його можуть «поглинути» персональні акції або зовнішні чинники (премії експортерів, курс гривні, світові котирування нафти).
Чинники й сценарії вересневого ціноутворення
1) Що насправді сталося у серпні
- Подія: 21–22 серпня — тимчасове зниження цін близько на 2 грн/л; 25–26 серпня — повернення на попередній рівень.
- Причина: акційні знижки до 34-ї річниці Незалежності; окремі великі мережі робили знижки до 5 грн/л (спеціальні пропозиції).
- Логічний висновок: коливання мали маркетингову природу, а не ринковий тренд.
- Обґрунтування: аналогічні акції проводяться й на «звичайні» вихідні; отже, знижка—тимчасова, «стела» не змінюється системно.
«Це була така піар-кампанія провідних мереж. І щойно свято минуло, вони одразу підняли ціни — не бажаючи втрачати прибутки». — Володимир Омельченко
«У четвер та п’ятницю… у низці мереж АЗС відбулося зниження вартості пального в межах спеціальних пропозицій, приурочених до 34-ї річниці Незалежності». — консалтингова компанія «НафтоРинок»
2) Базовий сценарій на вересень
- Прогноз: злету цін не очікується.
- Аргументи: пік споживання через жнива вже враховано; об’єктивних причин для підвищення нема.
- Ризики: лише глобальні шоки (військові катастрофи у нафтодобувних регіонах) можуть радикально змінити картину.
- Логічний висновок: за відсутності форс-мажорів ціни залишаться близькими до поточних.
«Жодних причин для підвищення цін нема… Ми сьогодні перебуваємо на піку споживання… Різкого здорожчання не очікується». — Леонід Косянчук
3) Чи можливе здешевлення у вересні
- Потенціал: зниження приблизно на ~2 грн/л на «стелах» (на тлі знижень 4–5 грн/л у вихідні та зниження гуртових цін).
- Обмеження №1: мережі можуть уникати переписування «стел» і гратися персональним маркетингом.
- Обмеження №2: європейські експортери здатні підвищити премії, щойно роздріб почне знижувати ціни.
- Логічний висновок: «флор» цін формується зовнішніми постачальниками та маркетинговою політикою мереж.
«…З цін на стелах зможуть зняти десь 2 грн… Але мережі можуть нескінченно довго проводити цю “вихідну” акцію». — Олександр Сіренко
«Щойно ми почнемо знижувати ціни — вони нам підвищать премії… Оскільки вони розуміють, що нині нам більше ніде взяти пальне». — Леонід Косянчук
4) Ключові макрофактори, що з’єднують Україну зі світовим нафтовим ринком
- Світова нафта та нафтопродукти: Україна імпортує близько 80% нафтопродуктів.
- Еластичність: якщо нафта дешевшає на ~10%, роздрібні ціни можуть знизитися на ~3–4%.
- Логічний висновок: вплив світових котирувань на «пістолеті» частковий, бо додаються логістика, премії, конкуренція.
- Курс гривні: очікування на вересень — 41,4–42,2 грн за дол., при офіційному курсі 41,32 грн станом на 1 вересня.
- Логічний висновок: девальвація може «з’їсти» вигоду від дешевшої нафти.
«Ми практично повністю залежимо від світових цін… Якщо нафта знижуватиметься, то виникнуть підстави для зниження… Але якщо нафта впаде на 10%, на АЗС це дасть лише 3–4%». — Володимир Омельченко
5) Горизонт 2026 року: податкова траєкторія
- Акцизи на бензин: з 1 січня — підвищення з 271,7 до 300,8 євро/1000 л.
- Акцизи на дизпальне: з 1 січня — підвищення з 215,7 до 253,8 євро/1000 л.
- Очікування НБУ: прискорення темпів зростання цін на пальне.
- Уточнення: вплив акцизу може бути нейтралізований, якщо світова нафта впаде; проте за зростання нафти — ціни зростуть.
- Логічний висновок: податкова складова зсуває рівновагу вгору; чистий ефект визначить баланс нафта/курс/конкуренція.
«Податкова складова надзвичайно важлива. А реальним платником будь-яких податків чи зборів є кінцевий споживач». — Леонід Косянчук
6) Структура ринку: конкуренція й ціни
- Конфігурація: умови диктують 5–7 великих мереж; дискаунтери «утискаються».
- Наслідок: можливість маніпулювання цінами, утримання високого рівня.
- Втрачена вигода: за реальної конкуренції ціни могли б бути на 3–4 грн/л нижчі.
- Регуляція: виправлення ситуації — поле роботи для Антимонопольного комітету.
- Логічний висновок: ринкова концентрація обмежує швидкість та глибину здешевлення навіть за сприятливих зовнішніх умов.
«Нині умови на ринку диктують 5–7 великих мереж… Якби була реальна конкуренція і прозорість, ціни були б на 3–4 грн нижчі». — Володимир Омельченко
7) Сценарії
- Стабільність (база): ціни близькі до поточних у вересні.
- Умова: відсутність глобальних шоків.
- М’яке здешевлення (~2 грн/л): через дешевший гурт і «вихідні» знижки.
- Ризики реалізації: маркетинг замість зміни «стел», премії експортерів, курс.
- Підвищення (низька ймовірність у вересні): великі зовнішні шоки нафтодобувних регіонів, різка девальвація.
- Середній термін (2026): акциз +29,1 євро/1000 л → висхідний тиск на роздріб; масштаб залежить від нафти та курсу.
