Японія відштовхує тиск США щодо згортання імпорту російських енергоносіїв

Обновлено: Октябрь 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Японія відштовхує тиск США щодо згортання імпорту російських енергоносіїв

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Йодзі Муто заявив, що рішення Японії щодо імпорту енергоносіїв базуватимуться на національних інтересах. Попри тиск адміністрації Трампа з вимогою зупинити закупівлі російської нафти й газу, Токіо зберігає прагматичну лінію: символічно знизивши «стелю» ціни на сиру нафту росії з $60 до $47,60 у вересні, країна фактично має виняток із механізму «стелі» та підкреслює критичну роль ЗПГ «Сахалін-2», що забезпечує 3% виробництва електроенергії Японії.

Це рішення має прямі наслідки для ринків нафти й нафтопродуктів: підтримує базовий попит, знижує імовірність дефіциту в Азії, але утримує геополітичну премію ризику у цінах.

Японська енергополітика

Позиції сторін

  • Японія: прийматиме рішення, «виходячи з національних інтересів» (йдеться про імпорт енергоносіїв).
  • США: тиск з метою припинити закупівлі російських вуглеводнів; застосовується «батіг і пряник» до крупних імпортерів (Китай, Індія).
  • G7 (європейські партнери): зниження «стелі» на російську нафту до $47,60 у вересні як сигнал узгодженості.
  • Виняток для Японії: урядові посадовці наголошують на винятку з «стелі» через критичність постачання для енергобезпеки.

Кількісні орієнтири

  • $60 → $47,60: заявлене зниження «стелі» ціни на російську нафту у вересні.
  • 3%: внесок ЗПГ «Сахалін-2» у виробництво електроенергії Японії (малий у %, але значний в абсолюті для великої економіки).

«Від початку вторгнення в Україну Японія послідовно скорочує залежність від російської енергії», — Йодзі Муто (за Reuters).

«Ми визнаємо, що ЗПГ із “Сахаліну-2” відіграє надзвичайно важливу роль у енергетичній безпеці Японії», — Йодзі Муто.

Наслідки для ринків нафти й нафтопродуктів

  • Попит в Азії зберігається: підтвердження критичності постачання ЗПГ з «Сахалін-2» та відсутність зобов’язання Токіо повністю відмовитися від російських потоків підтримують базовий попит на російські енергоносії в регіоні.
  • Ефект «символічної стелі»: формальне зниження «стелі» до $47,60 при збереженні винятку для Японії обмежує її безпосередній вплив на реальні потоки й котирування, але утримує регуляторний ризик, що може розширювати спред між сор­тами та продуктами.
  • Пропозиція і логістика: збереження японських закупівель зменшує ризик перенаправлення партій у більш довгі логістичні плечі, що могло б підвищити фрахт і націнки на нафтопродукти в Азії.
  • Волатильність премій: антиросійська кампанія США «на виснаження доходів» і зазначені «цінові гойдалки» вже зменшували доходи росії, але не змінили цілей москва на полі бою; ринки закладають стійку геополітичну надбавку у ціни на нафту й нафтопродукти.
  • Сценарна чутливість:
    • Жорсткіший тиск США без готовності Японії відмовитися від критичних постачань → вища регуляторна невизначеність, короткочасний підйом премій на азійські нафтопродукти.
    • Статус-кво з винятком для Токіо → збереження балансу попиту/пропозиції в АТР; ціни чутливі до загальних новин, але без різких розривів постачання.

Висновки

  • 1: Японія не готова жертвувати енергобезпекою заради жорсткого ембарго — про це свідчать 3% електрогенерації із «Сахаліну-2» та підтверджений виняток із «стелі». Обґрунтування: офіційні заяви Муто щодо критичної ролі ЗПГ.
  • 2: Формальне зниження «стелі» до $47,60 має переважно сигнальний характер для G7 і обмежений вплив на ціни в реальному секторі АТР. Обґрунтування: наявність винятку для Японії.
  • 3: Кампанія тиску США навряд чи досягне «нульових потоків» у короткостроковому горизонті; ринки нафти й нафтопродуктів закладають тривалий геополітичний ризик і помірну волатильність. Обґрунтування: у матеріалі прямо сказано про малу ймовірність успіху кампанії та збереження цілей москва попри падіння доходів.
Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2408)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: