Вашингтонський вектор у Центральній Азії: зустрічі Трампа з лідерами регіону та енергетичне заміщення російських ресурсів

25–28 жовтня 2025 року офіційні повідомлення та поїздки американських посадовців зафіксували підготовку до саміту у форматі C5+1 (п’ять держав Центральної Азії + США), що запланований на 6 листопада у Вашингтоні. Підтверджено намір Дональда Трампа зустрітися з Президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим «наступного тижня» у столиці США; паралельно спецпосланець обговорив деталі в Ташкенті. Уся ця динаміка вибудовує карту впливу, де ключова мета — переорієнтація маршрутів та джерел постачання енергоносіїв, із акцентом на американські можливості й зниження залежності від ресурсів росії.

США — Центральна Азія — Європа

  • Центральний вузол: C5+1 (5+1)
    • Часовий контур: 25–28 жовтня 2025 р. — підготовчі сигнали; 6 листопада — запланований саміт у Вашингтоні (1 дата події).
    • Стейкхолдери (6 суб’єктів): США + 5 країн Центральної Азії (Узбекистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан).
  • США
    • Мета: посилити політичну та енергетичну присутність у Центральній Азії, створити альтернативні канали постачання енергоносіїв для союзників.
    • Кроки (мінімум 2 підтверджені):
      • Оголошено про зустріч Дональда Трампа з Президентом Узбекистану у Вашингтоні наступного тижня (в межах 7 днів після 28 жовтня).
      • Візит спецпосланця США до Ташкента для узгодження порядку денного саміту C5+1.
  • Узбекистан
    • Роль: політичний і логістичний «міст» формату C5+1, учасник узгодження зустрічі у Вашингтоні.
    • Очікування: поглиблення двосторонньої співпраці із США на рівні глав держав.
  • Туркменістан
    • Роль: потенційний донор газових постачань у регіональні маршрути, що можуть бути орієнтовані на диверсифікацію від росії.
    • Примітка: за період 25–28 жовтня 2025 р. прямих повідомлень про двосторонню зустріч Трампа з Туркменістаном не зафіксовано; контекст Туркменістану визначається через формат C5+1.
  • Європейський напрям
    • Стратегічний ефект: посилення маршруту «Центральна Азія → США/Європа», який у перспективі конкурує з каналами з росії.

Як політичні сигнали конвертуються в енергетичні очікування

Із 25 по 28 жовтня 2025 р. медіа послідовно зафіксували щонайменше три події, які створюють каркас майбутнього порядку денного у Вашингтоні:

  • 28 жовтня: заступник держсекретаря США Крістофер Ландау підтверджує зустріч Трампа та Мірзійоєва у Вашингтоні наступного тижня.
  • 28 жовтня: спецпосланець США проводить візит до Ташкента — предметно обговорює підготовку C5+1.
  • 27 жовтня: низка джерел із регіону повідомляє, що 6 листопада у Вашингтоні відбудеться саміт лідерів Центральної Азії й США.

Висновки

  • Вектор на заміщення російських енергоносіїв: політична архітектура C5+1 створює інституційні умови для переналаштування постачань енергоносіїв за участі США. Це наслідок посилення взаємодії з принаймні двома ключовими державами-учасницями ринку Центральної Азії (Узбекистан, Туркменістан) у періоді 25–28 жовтня.
  • Часовий тиск: стислий проміжок між заявами (до 7 днів до саміту) свідчить про інтенсивну політичну координацію й готовність до прийняття рішень у Вашингтоні.
  • Ризик для позицій росії: результатом може стати поступове зниження частки російських ресурсів у майбутніх траєкторіях постачання (наслідок посилення прямого діалогу США—Центральна Азія).

Вплив на ринки нафти й нафтопродуктів

  • Сигнальний ефект: оголошені кроки на рівні глав держав і формат C5+1 є політичним маркером, що збільшує ймовірність майбутньої конкуренції маршрутів постачання енергоносіїв у напрямку Європи. У короткостроковому вимірі (до 1–2 тижнів) це радше інформаційний імпульс.
  • Структурний ефект (середній горизонт): поява інституційної рамки (1 саміт, 6 учасників) формує передумови для перерозподілу потоків нафти/нафтопродуктів і газу в середньостроковій перспективі. Ключова цифра — 5 держав Центральної Азії в єдиному форматі з США — означає концентрацію політичної волі щодо майбутніх енергомаршрутів.
  • Ціновий канал: посилення конкуренції маршрутів і джерел постачання зазвичай знижує премії за ризик на середній дистанції.

Заява

«Цей візит має допомогти прокласти шлях до відмінної зустрічі наших президентів наступного тижня у Вашингтоні», — Крістофер Ландау, заступник держсекретаря США (Reuters).

Ризикі й можливосты

  • Можливості для США:
    • Формалізація політичного формату (1 саміт → регулярний діалог) із 5 країнами регіону.
    • Поступове нарощення ролі американських енергоносіїв і сервісів у постачанні для партнерів.
  • Ризики для росії:
    • Ймовірне скорочення залежності регіону від маршрутів із росії за рахунок альтернатив.
Джерело: Terminal

За матеріалами:

