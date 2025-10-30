Європейський імпорт дизелю та авіапального досягає рекорду напередодні нових санкцій проти росії

Європейський Союз наближається до рекордного місячного рівня імпорту дизельного та авіаційного пального, готуючись до зими та нового раунду санкцій, що обмежують постачання нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. Такі дії можуть спричинити суттєві зрушення на світових ринках енергоресурсів, посилюючи конкуренцію між експортерами та тиснучи на ціни.
Перебудова енергетичних потоків ЄС у контексті нових санкцій
1. Європейський імпорт пального на шляху до історичного максимуму
- 1,9 млн барелів дизельного та авіаційного пального з Індії, Саудівської Аравії та США прибули до портів ЄС у період з 1 по 20 жовтня 2025 року.
- Якщо така динаміка збережеться, жовтень стане рекордним місяцем за обсягами імпорту середніх дистилятів до ЄС.
- Ці обсяги частково компенсують заборону на російські постачання, що діє з 2023 року.
- ЄС нарощує закупівлі пального, яке використовується для вантажного транспорту, локомотивів, авіації, будівельної техніки та опалення.
2. Нові санкції США та ризики для постачання
- США запровадили санкції проти російських енергетичних гігантів Rosneft PJSC та Lukoil PJSC.
- Це створило труднощі для індійських нафтопереробників — ключових покупців російської нафти, які тепер практично не можуть продовжувати закупівлі.
- Як наслідок, потоки російської нафти до Індії можуть впасти майже до нуля.
- Індія, яка з 2022 року імпортувала дешеву російську нафту за ціною до 60 доларів за барель, змушена буде переорієнтувати свої закупівлі.
«Коли арбітраж відкритий напередодні зими, ви скористаєтесь цією можливістю та купите», — сказав Юджин Лінделл, керівник напряму нафтопродуктів у консалтинговій компанії FGE NexantECA.
3. Нові обмеження ЄС з 21 січня 2026 року
- ЄС готується до заборони імпорту пального, виробленого з російської нафти навіть поза межами ЄС.
- Мета — перекрити обхідну схему, за якої треті країни (як-от Індія) купували російську нафту, переробляли її та експортували дизель до Європи.
- Це може спричинити нове переформатування торговельних потоків, особливо у зимовий період.
- Хоча обмеження є меншим за масштабом, ніж попередня заборона 2023 року, воно додасть невизначеності на ринку.
4. Геополітична перебудова та ризики для ринку
- Через санкції США виникає “гра у музичні стільці” на світовому нафтовому ринку.
- Індійські НПЗ шукають нові джерела сировини, а росія — нових покупців, серед яких може бути Китай.
- Водночас Китай веде торгові переговори зі США, що зменшує його готовність посилювати закупівлі російської нафти.
- Аналітики очікують, що Індія не припинить постачання дизелю до Європи повністю, але обсяги можуть бути зменшені або реорганізовані.
Фернандо Феррейра, директор Rapidan Energy Group: «Ринок очікує скорочення або перегрупування торговельних потоків, але не повне припинення імпорту з Індії».
5. Вплив на світові ринки нафти та нафтопродуктів
- Потенційне скорочення постачань з Індії до ЄС підвищує ризики дефіциту дизелю у зимовий період.
- Європейські трейдери активно завозять пальне на випередження перед січневими санкціями, що створює короткостроковий надлишок.
- Середньостроково можливе зростання цін на дистиляти через складнощі з логістикою та обмежену пропозицію.
- Ринки реагують з підвищеною волатильністю, очікуючи змін у торговельних потоках Індія–ЄС–росія.
6. Висновки
- ЄС залишається енергетично залежним від зовнішніх постачальників попри санкції.
- Нова заборона з 2026 року може скоротити імпорт із третіх країн, але водночас посилить потребу в альтернативних джерелах.
- Санкційний тиск на росію та її партнерів (зокрема Індію) веде до глобального перерозподілу потоків енергоресурсів.
- Короткостроковий ефект — рекордні обсяги імпорту, довгостроковий — нестабільність ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg