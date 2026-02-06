Індія вперше відновила постачання авіапального до Європи після заборони ЄС на продукти з російської нафти

Індійська Reliance Industries здійснила перше з січня 2026 року постачання авіаційного пального до Європи після набуття чинності заборони ЄС на імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. Подія стала тестом для європейського ринку пального на тлі санкційної політики проти росії та війни проти України.
Складові події
Що сталося
- Reliance Industries частково розвантажила партію авіаційного пального в Італії — це перше постачання з Індії до ЄС після набуття чинності нової заборони.
- Заборона ЄС на імпорт продуктів, вироблених із російської нафти, почала діяти 21 січня 2026 року.
- Розвантаження відбулося в порту Ф’юмічіно поблизу Рима у період з 1 по 4 лютого.
Кількісні показники
- Танкер Aframax Liwa-V, зафрахтований Reliance, доставив близько 390 тис. барелів авіаційного пального.
- Це становить приблизно половину вантажу судна.
- Судно прибуло до Італії ще 8 січня і очікувало розвантаження майже три тижні.
- Початково розвантаження планувалося до 24 січня.
Чому це важливо для Європи
- ЄС заборонив імпорт продуктів з російської нафти, щоб обмежити нафтові доходи москви, які використовуються для фінансування війни проти України.
- Індія є одним із найбільших покупців російської нафти, тому її експорт до Європи перебуває під пильним наглядом ринку.
- Будь-які збої у постачанні можуть підштовхнути ціни на альтернативні джерела авіапального.
Позиція Reliance Industries
- Компанія управляє двома НПЗ у комплексі Джамнагар:
- один орієнтований на експорт,
- другий — на внутрішній ринок.
- 20 листопада Reliance повідомила, що припинила переробку російської нафти на експортному НПЗ.
- Європейським покупцям надаються письмові декларації, що у виробництві експортного пального не використовувалася російська нафта.
Затримка розвантаження
- Компанія пояснила затримку несприятливими погодними умовами.
«Розвантаження було затримане через погану погоду, судно вже вивантажило значну частину пального та очікує завершення операції», — повідомив представник Reliance Industries.
Ринок авіапального Європи та роль Індії
- У 2025 році Індія експортувала до Європи 4,1 млн метричних тонн авіаційного пального.
- Це майже утричі більше, ніж у 2021 році — до початку повномасштабної війни.
- У 2022–2025 роках Індія забезпечувала близько 15% імпорту авіапального Європи.
Ситуація після заборони
- У січні зафіксовано лише одне додаткове постачання індійського авіапального до Європи — танкер Karpathos.
- Постачання дизпалива з Індії до Європи відсутні від початку дії заборони.
Ринкові очікування
- Аналітики допускають, що компанії можуть використовувати:
- FOB-контракти (free-on-board — передача відповідальності в порту відвантаження),
- операції зі змішування пального,
якщо європейські покупці залишатимуться обережними.
«Reliance наполягає, що сегрегація дизельних потоків є можливою, і логічно очікувати пошуку обхідних рішень», — зазначив аналітик Sparta Commodities Джеймс Ноел-Бесвік.
Джерело: Terminal
Першоджерело: Reuters