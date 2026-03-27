Парламент Норвегії розгляне екстрене зниження податків на пальне через стрибок цін на нафту

Март 27, 2026

Парламент Норвегії розгляне екстрене зниження податків на пальне через стрибок цін на нафту

Норвегія готується до термінового голосування щодо зниження податків на бензин і дизель на тлі різкого подорожчання нафти через війну на Близькому Сході. Політичні сили шукають швидке рішення для стримування цін для споживачів, оминаючи традиційні бюджетні процедури.

Політична реакція на ціновий шок на ринку пального

Екстрене голосування та причини рішення

  • Парламент Норвегії має провести голосування щодо зниження податків на бензин і дизель.
  • Причина — різке зростання цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході.
  • Це безпосередньо вплинуло на вартість пального для споживачів.
  • Голосування призначене у терміновому порядку, що є нетиповим для податкових рішень.

Обхід стандартної бюджетної процедури

  • Ініціатива виходить від опозиційної Консервативної партії.
  • Пропозиція обходить традиційний бюджетний процес, який зазвичай триває місяцями.
  • Такий крок свідчить про високий рівень політичної терміновості реагування на енергетичну кризу.

Позиції ключових політичних сил

  • Міноритарний уряд Лейбористської партії пообіцяв представити власні пропозиції перед голосуванням.
  • Партія Центру, яка може стати вирішальною, заявила про готовність підтримати:

“будь-яку пропозицію, яка може знизити податки”

Енергетичний фактор: війна та ціни на нафту

  • Війна на Близькому Сході стала ключовим драйвером зростання цін на нафту.
  • Це призвело до ланцюгового ефекту:
    • подорожчання сирої нафти;
    • зростання витрат на переробку;
    • підвищення роздрібних цін на пальне.
  • Урядові рішення спрямовані на пом’якшення цього ефекту для населення.

Висновки для ринку

  • Податкова політика стає ключовим інструментом швидкого реагування на цінові шоки.
  • Європейські країни можуть активніше використовувати фіскальні механізми для стримування цін.
  • Події демонструють залежність внутрішніх ринків від геополітичних ризиків.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

Автор:



Директор НТЦ «Психея»



Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

