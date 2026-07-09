Дефіцит важкої сировини в Середземномор’ї зміщує виробництво НПЗ у бік дизелю та авіапального

Argus 8 липня повідомив про відкриття арбітражу для великої партії бітуму з Середземномор’я до Азійсько-Тихоокеанського регіону. За даними видання, ситуація пов’язана не лише з цінами на бітум, а й зі зміною структури переробки на НПЗ через втрату частини близькосхідної сировини, придатної для виробництва важких продуктів.

Motor Oil Hellas перейшла на легшу нафту і виробляє більше дизелю

За даними Argus, танкер Blacksmith дедвейтом 30 100 т, який оперує Trafigura, завантажив 28 600 т бітуму в Аліазі, Туреччина, 17 червня і має прибути до Tanjung Langsat у Малайзії близько 10 липня. Trafigura має сховище у Tanjung Langsat поблизу Сінгапуру.

Сингапурські ціни 3 липня були на $184 за тонну вищими за індекс Argus Mediterranean bitumen на умовах fob. На початку червня спред становив близько $10 за тонну на користь Сінгапуру. 8 липня добова оцінка fob Singapore ABX 1 досягла $610 за тонну.

Argus зазначає, що пропозиція бітуму в Середземномор’ї останніми тижнями була обмеженою, особливо з Греції. Причина — втрата значної частини близькосхідної сировини, яка підходить для виробництва бітуму. Грецький НПЗ Motor Oil Hellas перейшов на легшу нафту і почав виробляти більше авіаційного пального та дизелю, але менше важких продуктів, зокрема бітуму.

Для ринку дизельного пального це важливий сигнал: у відповідь на сировинні обмеження НПЗ змінюють продуктову корзину, посилюючи випуск середніх дистилятів там, де це дозволяє конфігурація переробки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.