Дефіцит важкої сировини в Середземномор’ї зміщує виробництво НПЗ у бік дизелю та авіапального

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Дефіцит важкої сировини в Середземномор’ї зміщує виробництво НПЗ у бік дизелю та авіапального

Argus 8 липня повідомив про відкриття арбітражу для великої партії бітуму з Середземномор’я до Азійсько-Тихоокеанського регіону. За даними видання, ситуація пов’язана не лише з цінами на бітум, а й зі зміною структури переробки на НПЗ через втрату частини близькосхідної сировини, придатної для виробництва важких продуктів.

Motor Oil Hellas перейшла на легшу нафту і виробляє більше дизелю

За даними Argus, танкер Blacksmith дедвейтом 30 100 т, який оперує Trafigura, завантажив 28 600 т бітуму в Аліазі, Туреччина, 17 червня і має прибути до Tanjung Langsat у Малайзії близько 10 липня. Trafigura має сховище у Tanjung Langsat поблизу Сінгапуру.

Сингапурські ціни 3 липня були на $184 за тонну вищими за індекс Argus Mediterranean bitumen на умовах fob. На початку червня спред становив близько $10 за тонну на користь Сінгапуру. 8 липня добова оцінка fob Singapore ABX 1 досягла $610 за тонну.

Argus зазначає, що пропозиція бітуму в Середземномор’ї останніми тижнями була обмеженою, особливо з Греції. Причина — втрата значної частини близькосхідної сировини, яка підходить для виробництва бітуму. Грецький НПЗ Motor Oil Hellas перейшов на легшу нафту і почав виробляти більше авіаційного пального та дизелю, але менше важких продуктів, зокрема бітуму.

Для ринку дизельного пального це важливий сигнал: у відповідь на сировинні обмеження НПЗ змінюють продуктову корзину, посилюючи випуск середніх дистилятів там, де це дозволяє конфігурація переробки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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