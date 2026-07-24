НПЗ США завантажені на 96,2%, а дизельні ф’ючерси зросли на 26% за липень

Головні тези: Американські НПЗ працюють майже на межі потужності, компенсуючи скорочення постачання з Близького Сходу та росії. Завантаження заводів досягло 96,2%, у частині регіонів — 100%, тоді як гуртові ф’ючерси на дизельне пальне з початку липня зросли на 26%.

США стали одним із головних джерел додаткового пального

Нафтопереробні заводи США збільшили випуск нафтопродуктів і експорт, реагуючи на дефіцит дизельного пального, бензину та авіаційного пального. Середнє завантаження американської переробки досягло 96,2%, а заводи на Середньому Заході та в районі Скелястих гір працювали на рівні близько 100% потужності.

Висока інтенсивність роботи збігається з різким подорожчанням готового продукту. Американські гуртові ф’ючерси на дизельне пальне з початку липня зросли на 26%, а маржа виробництва бензину й дизелю піднялася до рекордних значень.

Раніше американські НПЗ уже нарощували постачання на внутрішній та експортний ринки. Дані за 23 липня показують, що цей резерв майже вичерпано: суттєво збільшити випуск без введення додаткових потужностей або скорочення ремонтів стає складніше.

Європа залежить від безперервної роботи американських заводів

Для Європи максимальне завантаження НПЗ США є одночасно підтримкою і ризиком. У травні на США припадало 18% європейського імпорту дизельного й авіаційного пального. Американський експорт допоміг компенсувати скорочення потоків із Близького Сходу, однак високе завантаження залишає мало можливостей для подальшого збільшення постачання.

Будь-яка аварійна зупинка, страйк або потужний ураган у Мексиканській затоці може швидко скоротити доступний експорт. Ситуацію ускладнюють низькі комерційні запаси та скорочення стратегічного нафтового резерву США до найнижчого рівня з 1983 року.

Для українських імпортерів вплив є непрямим, але суттєвим: якщо американські вантажі не зможуть компенсувати дефіцит у Європі, конкуренція за дизель у регіоні зростатиме. Раніше «Термінал» зазначав, що залежність Європи від постачання зі США стала одним із ключових ризиків.

Джерела: Financial Times, OilPrice.com.