Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

НПЗ США завантажені на 96,2%, а дизельні ф’ючерси зросли на 26% за липень

Головні тези: Американські НПЗ працюють майже на межі потужності, компенсуючи скорочення постачання з Близького Сходу та росії. Завантаження заводів досягло 96,2%, у частині регіонів — 100%, тоді як гуртові ф’ючерси на дизельне пальне з початку липня зросли на 26%.

США стали одним із головних джерел додаткового пального

Нафтопереробні заводи США збільшили випуск нафтопродуктів і експорт, реагуючи на дефіцит дизельного пального, бензину та авіаційного пального. Середнє завантаження американської переробки досягло 96,2%, а заводи на Середньому Заході та в районі Скелястих гір працювали на рівні близько 100% потужності.

Висока інтенсивність роботи збігається з різким подорожчанням готового продукту. Американські гуртові ф’ючерси на дизельне пальне з початку липня зросли на 26%, а маржа виробництва бензину й дизелю піднялася до рекордних значень.

Раніше американські НПЗ уже нарощували постачання на внутрішній та експортний ринки. Дані за 23 липня показують, що цей резерв майже вичерпано: суттєво збільшити випуск без введення додаткових потужностей або скорочення ремонтів стає складніше.

Європа залежить від безперервної роботи американських заводів

Для Європи максимальне завантаження НПЗ США є одночасно підтримкою і ризиком. У травні на США припадало 18% європейського імпорту дизельного й авіаційного пального. Американський експорт допоміг компенсувати скорочення потоків із Близького Сходу, однак високе завантаження залишає мало можливостей для подальшого збільшення постачання.

Будь-яка аварійна зупинка, страйк або потужний ураган у Мексиканській затоці може швидко скоротити доступний експорт. Ситуацію ускладнюють низькі комерційні запаси та скорочення стратегічного нафтового резерву США до найнижчого рівня з 1983 року.

Для українських імпортерів вплив є непрямим, але суттєвим: якщо американські вантажі не зможуть компенсувати дефіцит у Європі, конкуренція за дизель у регіоні зростатиме. Раніше «Термінал» зазначав, що залежність Європи від постачання зі США стала одним із ключових ризиків.

Джерела: Financial Times, OilPrice.com.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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