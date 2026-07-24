Ціна дизелю в ЄС коливається від €1,21 на Мальті до €2,15 у Фінляндії

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Ціна дизелю в ЄС коливається від €1,21 на Мальті до €2,15 у Фінляндії

Оновлення європейських цін на дизельне пальне показало розрив €0,94/л між найдешевшим і найдорожчим ринками ЄС. Мальта зберегла найнижчу ціну — €1,21/л, тоді як у Фінляндії та Нідерландах дизель коштував близько €2,15/л.

Найдорожчий дизель зосереджений у Північній і Західній Європі

Дані, доступні в оновленні Weekly Oil Bulletin Європейської комісії 23 липня, показали значні відмінності між національними ринками. Найвищі середні споживчі ціни з урахуванням податків зафіксовано у Фінляндії — €2,150/л, Нідерландах — €2,149/л, Данії — €2,049/л і Німеччині — €2,015/л.

До групи країн із ціною близько €1,95/л увійшли Бельгія, Італія та Франція. В Австрії, Португалії, Греції, Румунії та Литві дизель коштував від €1,803 до €1,854/л.

Центральна Європа зберігає нижчі ціни

Найнижчу середню ціну серед країн ЄС мала Мальта — €1,210/л. У Болгарії дизель коштував €1,498/л, Чехії — €1,516/л, Іспанії — €1,549/л, Швеції — €1,571/л, Словаччині — €1,603/л, Польщі — €1,612/л.

Країна Ціна дизелю з податками
Мальта €1,210/л
Польща €1,612/л
Румунія €1,806/л
Німеччина €2,015/л
Нідерланди €2,149/л
Фінляндія €2,150/л

Розрив між Мальтою та Фінляндією становить €0,94 на кожному літрі. Для автомобільних перевізників це створює різну базу транспортних витрат навіть усередині єдиного ринку ЄС і підвищує значення планування заправок на міжнародних маршрутах.

Офіційний Weekly Oil Bulletin формується з національних даних, які держави ЄС передають Європейській комісії щосереди. Попередні оновлення та структуру бюлетеня «Термінал» аналізував у матеріалі про роздрібні ціни, акцизи та ПДВ на пальне в ЄС.

Джерела: European Commission, European Freight Exchange.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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