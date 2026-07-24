SK Energy повезе саудівську нафту навколо Африки, щоб оминути Червоне море

Argus 24 липня повідомив, що SK Energy зафрахтувала VLCC DHT Stallion для перевезення саудівської нафти з єгипетського Sidi Kerir до Південної Кореї маршрутом навколо мису Доброї Надії. Схема показує, як безпекові ризики в Червоному морі змінюють маршрути й подовжують логістичний ланцюг нафти для НПЗ.

Обхід Баб-ель-Мандебу додає близько 30 днів до рейсу, але знижує ризик проходження небезпечної зони

За даними Argus, південнокорейська SK Energy забронювала VLCC DHT Stallion для перевезення саудівської нафти з Єгипту до Південної Кореї навколо мису Доброї Надії. Рішення ухвалено після заяв хуситів про намір атакувати судна, пов’язані із Саудівською Аравією, у районі Червоного моря та протоки Баб-ель-Мандеб.

Партія буде завантажена в Sidi Kerir на середземноморському узбережжі Єгипту після прокачування через трубопровід Sumed з Ain Sukhna на узбережжі Червоного моря. Така схема дозволяє саудівській нафті перетнути Єгипет і не проходити Червоне море після завантаження.

Звичайний маршрут із саудівського порту Yanbu до Північно-Східної Азії проходив би на південь через Баб-ель-Мандеб. DHT Stallion натомість піде із Середземного моря в Атлантику і далі навколо півдня Африки. За інформацією учасників ринку, SK Energy зафіксувала фрахт у діапазоні $17–18,5 млн. Argus зазначає, що цей рівень співставний із недавніми ставками Yanbu — Північно-Східна Азія через Баб-ель-Мандеб, але обхідний маршрут додає близько 30 днів до рейсу.

Для ринку нафтопродуктів значення має не лише вартість окремого рейсу. Коли судновласники закладають воєнні страхові премії в спотові угоди або обирають довші маршрути, це змінює економіку переробки й може впливати на маржу НПЗ, котирування продуктів та доступність бензину на імпортозалежних ринках.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.