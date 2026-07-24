Єврокомісія заявила про відсутність негайних проблем із постачанням нафти й нафтопродуктів у ЄС

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Єврокомісія заявила про відсутність негайних проблем із постачанням нафти й нафтопродуктів у ЄС

24 липня Європейська комісія повідомила, що Oil Coordination Group не бачить негайного дефіциту постачання в ЄС. Попит на нафту й нафтопродукти може покриватися комерційними запасами та альтернативним постачанням із глобальних ринків. Водночас тривалість конфлікту на Близькому Сході може посилити напруження в наступні тижні та місяці.

ЄС поки не фіксує дефіциту, але залишає координаційний механізм активним через ризик затяжного конфлікту

Експерти Європейської комісії, країн ЄС, галузі, Міжнародного енергетичного агентства та NATO провели засідання Oil Coordination Group після поновлення бойових дій на Близькому Сході й блокади Ормузької протоки. За підсумком група підтвердила, що на поточному етапі проблеми постачання немає.

У повідомленні Єврокомісії йдеться, що попит Європи на нафту та нафтопродукти може й надалі покриватися за рахунок комерційних запасів і альтернативного постачання з глобальних ринків. Це важливий сигнал для ринку бензинів, оскільки наявність запасів знижує ризик адміністративних обмежень і дає НПЗ та трейдерам час для перебудови логістики.

Водночас Єврокомісія прямо вказала, що тривалість конфлікту на Близькому Сході може мати суттєвий вплив у наступні тижні та місяці й додатково стиснути ринки. Комісія продовжить оцінювати загальний вплив ситуації, підтримувати скоординовані дії за потреби та зберігати регулярний зв’язок із країнами ЄС, IEA і учасниками ринку.

Для паливного ринку це означає, що головним ризиком залишається не одномоментна нестача, а перехід тимчасових логістичних обмежень у триваліші витрати на постачання, страхування й заміщення маршрутів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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