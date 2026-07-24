Єврокомісія заявила про відсутність негайних проблем із постачанням нафти й нафтопродуктів у ЄС

24 липня Європейська комісія повідомила, що Oil Coordination Group не бачить негайного дефіциту постачання в ЄС. Попит на нафту й нафтопродукти може покриватися комерційними запасами та альтернативним постачанням із глобальних ринків. Водночас тривалість конфлікту на Близькому Сході може посилити напруження в наступні тижні та місяці.

ЄС поки не фіксує дефіциту, але залишає координаційний механізм активним через ризик затяжного конфлікту

Експерти Європейської комісії, країн ЄС, галузі, Міжнародного енергетичного агентства та NATO провели засідання Oil Coordination Group після поновлення бойових дій на Близькому Сході й блокади Ормузької протоки. За підсумком група підтвердила, що на поточному етапі проблеми постачання немає.

У повідомленні Єврокомісії йдеться, що попит Європи на нафту та нафтопродукти може й надалі покриватися за рахунок комерційних запасів і альтернативного постачання з глобальних ринків. Це важливий сигнал для ринку бензинів, оскільки наявність запасів знижує ризик адміністративних обмежень і дає НПЗ та трейдерам час для перебудови логістики.

Водночас Єврокомісія прямо вказала, що тривалість конфлікту на Близькому Сході може мати суттєвий вплив у наступні тижні та місяці й додатково стиснути ринки. Комісія продовжить оцінювати загальний вплив ситуації, підтримувати скоординовані дії за потреби та зберігати регулярний зв’язок із країнами ЄС, IEA і учасниками ринку.

Для паливного ринку це означає, що головним ризиком залишається не одномоментна нестача, а перехід тимчасових логістичних обмежень у триваліші витрати на постачання, страхування й заміщення маршрутів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.