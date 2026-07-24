Стрибок цін на авіапальне показав, як швидко дорожчі нафтопродукти б’ють по споживачах

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Стрибок цін на авіапальне показав, як швидко дорожчі нафтопродукти б’ють по споживачах

Швидке зростання цін на авіапальне змусило американські авіакомпанії переглядати прогнози прибутку. Спотові ціни на jet fuel зросли майже на 30% з 2 до 22 липня, а вартість пального для American Airlines на решту року збільшилася майже на $1,6 млрд.

Ринок нафтопродуктів реагує швидше, ніж кінцеві тарифи та ціни для споживачів

За даними Reuters, різкий стрибок цін на авіапальне змінює фінансові прогнози авіакомпаній, оскільки пальне дорожчає швидше, ніж компанії можуть перекласти витрати на тарифи. Хоча матеріал стосується авіаційного пального, механізм важливий для всіх моторних палив: гуртові ціни й спотові котирування можуть змінитися за кілька днів, тоді як роздрібні або кінцеві ціни реагують із затримкою.

American Airlines на початку липня готувалася підвищити прогноз прибутку на 2026 рік. Через 13 днів, після того як очікуваний рахунок за пальне до кінця року зріс майже на $1,6 млрд, компанія знизила прогноз. З 2 до 22 липня спотові ціни на авіапальне зросли майже на 30%.

Різні авіакомпанії закладали у прогнози різні дати цін на пальне: від 2 липня у Delta до 21 липня в American. За цей період ціна авіапального зросла на 78 центів — до $3,59 за галон. American повідомила, що за останній тиждень її прогнозні витрати на пальне до кінця року збільшилися приблизно на $550 млн.

Фінансовий ефект дуже чутливий до дрібних змін ціни. За словами фінансового директора American Devon May, кожне зростання середньої ціни пального на 1 цент додає близько $46 млн до річних витрат компанії. Для United підвищення цін із 1 липня додало $575 млн до очікуваного рахунку за пальне у третьому кварталі.

«Реальність у тому, що ніхто з нас не знає», — сказав Reuters Райан Сент-Джон, віцепрезидент Alaska Air з фінансів, планування та взаємодії з інвесторами, коментуючи вибір прогнозної ціни пального.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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