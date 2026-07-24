Три одночасні логістичні кризи загрожують приблизно чверті світового постачання нафти

Світовий енергетичний ринок одночасно зіткнувся з ризиками в Перській затоці, Червоному та Чорному морях. За оцінкою The Wall Street Journal, порушення роботи цих маршрутів загрожує потокам, еквівалентним приблизно чверті світового постачання нафти.

Ринок входить у нову хвилю перебоїв із найнижчими запасами нафти за багато років

Перший напрям ризику пов’язаний з ефективним блокуванням Ормузької протоки, через яку до війни проходила значна частина експорту нафти з країн Перської затоки. Другий — із Баб-ель-Мандебською протокою, яка стала основним маршрутом саудівської нафти після обмеження судноплавства в Ормузі.

До війни через Червоне море проходило приблизно 12% світових морських потоків нафти. Після атак на два саудівські танкери ризики для цього маршруту різко зросли.

Третім напрямом стало Чорне море, де атаки та пошкодження портової інфраструктури порушили експорт нафти й роботу частини російських НПЗ. Одночасне обмеження трьох напрямів скорочує можливості швидко перенаправляти вантажі між регіонами.

Ситуацію ускладнює низький рівень комерційних і стратегічних запасів. Резерви вже використовувалися для компенсації попередніх перебоїв, тому ринок має менший запас міцності для поглинання нових втрат.

Подовження маршрутів збільшує тривалість рейсів, потребу в танкерах, витрати на фрахт та страхування. Для ринку нафтопродуктів наслідки посилюються через обмежені резервні можливості НПЗ і низькі запаси дизельного та реактивного пального.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Wall Street Journal.