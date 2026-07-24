Казахстан скоротив видобуток після зупинення головного експортного термінала

Казахстан 23 липня підтвердив тимчасове скорочення нафтовидобутку після припинення завантаження на головному експортному терміналі в Чорному морі. Маршрут Каспійського трубопровідного консорціуму обслуговує потоки, еквівалентні приблизно 2% світового добового постачання нафти.

Видобуток на найбільшому родовищі Казахстану скоротився більш ніж удвічі

Міністерство енергетики Казахстану повідомило, що нафтові компанії знизили виробництво через експортні обмеження. Завантаження трубопроводу Каспійського трубопровідного консорціуму було зупинено з міркувань безпеки після атак безпілотників.

Щоб уникнути переповнення резервуарів на підприємствах, виробники керовано зменшили добові обсяги. Міністерство не розкрило загального масштабу обмежень.

Найбільше скорочення зафіксовано на родовищі Тенгіз, яким керує Chevron. За даними одного з галузевих джерел, 22 липня видобуток упав до приблизно 406 тис. барелів на добу проти середнього липневого рівня 925 тис. барелів.

Сукупний видобуток нафти й газового конденсату в Казахстані знизився до 1,63 млн барелів на добу проти середніх 2,07 млн барелів на добу в липні. Скорочення становило близько 440 тис. барелів на добу.

Порушення роботи маршруту через Чорне море збіглося з обмеженням експорту через Ормузьку протоку та зростанням загроз для саудівських постачань у Червоному морі. Це додало ще один незалежний ризик до глобального балансу сирої нафти.

Міністерство енергетики Казахстану повідомило про «контрольоване коригування добових рівнів виробництва» через обмеження приймання нафти трубопровідною системою.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.