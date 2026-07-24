TotalEnergies збільшила прибуток переробки у 4,6 раза та максимально наростила випуск дизелю

Скоригований чистий прибуток TotalEnergies у другому кварталі досяг $6 млрд, що на 67% більше, ніж роком раніше. Прибуток сегмента переробки й хімії зріс на 362% — до $1,8 млрд, а європейські НПЗ компанії зосередилися на дизельному та авіаційному пальному через найвищі премії й низькі запаси.

Фактичні результати перевищили показники попередніх кварталів

TotalEnergies завершила другий квартал 2026 року зі скоригованим чистим прибутком $6 млрд проти $3,6 млрд у другому кварталі 2025 року та $5,4 млрд у січні-березні 2026 року. Це найсильніший квартальний результат компанії майже за три роки.

Прибуток від розвідки й видобутку становив $3,2 млрд, збільшившись на 64% у річному вимірі та на 25% порівняно з попереднім кварталом. Водночас найбільша відносна зміна відбулася у переробці й хімії: дохід цього сегмента, до якого входить торгівля нафтою, зріс на 362% — до $1,8 млрд.

Результат підтвердив попередні оцінки компанії щодо впливу дорожчої нафти та високої маржі, про які «Термінал» писав у матеріалі про очікуване поліпшення показників TotalEnergies.

Європейські заводи змістили виробництво на користь дизелю

НПЗ TotalEnergies, більшість яких розташована в Європі, максимально збільшили випуск дизельного й авіаційного пального. Саме ці продукти забезпечують найвищі премії через обмежені запаси на континенті.

Такий виробничий вибір показує, як НПЗ реагують на дефіцит: вони спрямовують доступну сировину на продукти з найгострішим дисбалансом пропозиції та попиту. Водночас простір для подальшого збільшення випуску звужується, оскільки європейські заводи вже працюють із високим завантаженням, а запаси газойлю в регіоні ARA перебувають біля багаторічних мінімумів.

Додатковим ризиком залишається саудівський НПЗ SATORP, який належить Saudi Aramco і TotalEnergies. Після пошкоджень унаслідок атак завод має повернутися до повної потужності лише до кінця третього кварталу. Отже, висока маржа стимулює європейські заводи виробляти більше дизелю, але не усуває обмежень глобальної пропозиції.

Джерела: Reuters.