Дизельна стійкість України потребує «плану Б»: як не допустити появи паливних пустель

Російські удари по автозаправних станціях дедалі більше загрожують не загальнонаціональним дефіцитом дизельного пального, а втратою фізичного доступу до нього в окремих громадах і вздовж важливих транспортних маршрутів. Після атак на паливну інфраструктуру напрямку Харків — Полтава та одночасного ураження чотирьох автозаправних комплексів у Полтавському районі постало питання створення резервної системи постачання дизпалива. Вона має включати пересувні АЗС, пріоритетне забезпечення критичних служб, податкові послаблення для зруйнованих об’єктів, прискорене відновлення інфраструктури та страхування воєнних ризиків за участю держави.

Від запасів дизпалива до доступу на місцях: із чого має складатися система паливної стійкості

Атаки змінюють характер загрози

Російські атаки на автозаправні станції продовжуються, а їхня географія поступово розширюється вглиб України. Йдеться вже не лише про пошкодження окремих комерційних об’єктів, а про ризик послідовної втрати паливної інфраструктури цілими громадами та на окремих автомобільних маршрутах.

На напрямку Харків — Полтава було знищено та пошкоджено низку АЗС, зокрема паливну інфраструктуру в Чутовому.

було знищено та пошкоджено низку АЗС, зокрема паливну інфраструктуру в Чутовому. У ніч проти 25 липня під удар потрапили одразу чотири автозаправні комплекси в Полтавському районі.

під удар потрапили одразу в Полтавському районі. Станом на 27 липня масштаби руйнувань на цьому напрямку свідчили вже не про поодинокі атаки, а про послідовне ураження інфраструктури вздовж важливого транспортного коридору.

Для ринку дизельного пального це особливо небезпечно. Саме дизпаливо необхідне вантажному транспорту, комунальній техніці, швидкій допомозі, рятувальним підрозділам, евакуаційним автомобілям, резервним генераторам і значній частині спеціальної техніки.

Головний ризик полягає в тому, що дизельне пальне може залишатися в країні, на терміналах або нафтобазах, але бути недоступним там, де його потребують негайно.

Чому відсутність загального дефіциту ще не гарантує безпеки

Наразі немає підстав говорити про загальнонаціональний дефіцит дизельного пального. Імпортне постачання триває, ринок забезпечений ресурсом, а оператори перебудовують маршрути та перерозподіляють обсяги між регіонами.

Однак фізична наявність ресурсу в Україні та можливість заправити автомобіль у конкретній громаді — це різні рівні паливної безпеки.

Загальнонаціональна забезпеченість означає, що дизпаливо ввезене в країну, перебуває на складах, терміналах або в транспорті.

означає, що дизпаливо ввезене в країну, перебуває на складах, терміналах або в транспорті. Регіональна доступність означає, що ресурс можна доставити до області чи громади.

означає, що ресурс можна доставити до області чи громади. Фізичний відпуск означає, що працює АЗС, модульний пункт або інший безпечний і контрольований об’єкт, де пальне можна отримати.

Якщо всі стаціонарні АЗС на певній території знищені або не можуть працювати, наявне на складах дизпаливо не розв’язує проблему кінцевого споживача. Так виникають локальні «паливні пустелі» — території, на яких стаціонарна мережа відсутня, пошкоджена або працює з істотними обмеженнями.

Що означає «паливна пустеля» для громади

Для населення — необхідність долати десятки кілометрів до найближчої працюючої АЗС.

— необхідність долати десятки кілометрів до найближчої працюючої АЗС. Для медичних і рятувальних служб — ризик втрати часу на додаткові поїздки по дизпаливо.

— ризик втрати часу на додаткові поїздки по дизпаливо. Для комунальних підприємств — ускладнення роботи спецтехніки, аварійних бригад і резервних генераторів.

— ускладнення роботи спецтехніки, аварійних бригад і резервних генераторів. Для евакуаційного транспорту — залежність від віддалених точок заправлення та вразливих маршрутів.

— залежність від віддалених точок заправлення та вразливих маршрутів. Для бізнесу — збільшення транспортного плеча, порушення графіків постачання та зростання операційних витрат.

Транспортне плече — це відстань, на яку потрібно перевезти пальне або проїхати для його отримання. Чим вона більша, тим вищими стають витрати пального, оплата роботи водіїв, навантаження на транспорт і ризик затримок.

Перший рівень «плану Б»: безперервне забезпечення дизпаливом

Україні потрібна загальнонаціональна система безперервного паливозабезпечення, розрахована не лише на пошкодження однієї АЗС, а й на втрату всієї стаціонарної мережі громади або окремої ділянки транспортного коридору.

На рівні кожної області необхідно заздалегідь визначити:

альтернативні способи постачання дизельного пального до громад;

мінімальні потреби медичних, рятувальних, комунальних та евакуаційних служб;

порядок пріоритетного відпуску дизпалива під час кризової ситуації;

можливості оперативного перерозподілу ресурсу між громадами;

резервне обладнання та майданчики для тимчасового відпуску пального;

відповідальних за координацію між обласними військовими адміністраціями, громадами, операторами ринку та контролюючими органами.

Такий план має бути підготовлений до виникнення кризи, а не після знищення інфраструктури. Його потрібно регулярно оновлювати з урахуванням зміни воєнних ризиків, стану маршрутів і можливостей операторів.

Водночас операційні деталі, адреси резервних майданчиків, маршрути підвезення та місця зберігання дизельного пального не повинні бути публічними, оскільки їхнє розкриття може створити додаткові ризики для критичної інфраструктури.

Другий рівень: пересувні та модульні АЗС

Пересувні й модульні заправні рішення можуть забезпечити мінімальний відпуск дизпалива в період між знищенням стаціонарної АЗС та її відновленням.

Пересувна АЗС — це мобільний комплекс для зберігання та контрольованого відпуску пального, який можна перемістити на територію, де стаціонарна інфраструктура тимчасово відсутня.

Модульна АЗС — готовий заводський комплекс із резервуаром і паливороздавальним обладнанням, який можна встановити швидше, ніж побудувати традиційну автозаправну станцію.

Для оперативного використання таких рішень пропонується внести зміни до Закону України №3817-IX і дозволити чинним ліцензованим операторам:

реєструвати пересувну АЗС як резервний засіб забезпечення дизельним пальним;

використовувати її як додатковий об’єкт у межах чинної ліцензії;

змінювати місце роботи за повідомним принципом;

оперативно вводити комплекс в експлуатацію після пошкодження або знищення стаціонарної АЗС.

Повідомний принцип означає, що оператор не проходить повний дозвільний процес після кожного переміщення об’єкта, а повідомляє уповноважені органи про нове місце його роботи за встановленою процедурою.

Спрощення не повинно означати скасування контролю. Для пересувних АЗС мають зберігатися:

фіскальний контроль;

акцизний облік;

підтвердження походження та якості дизпалива;

застосування реєстратора розрахункових операцій, або РРО ;

; вимоги пожежної, техногенної та екологічної безпеки.

Пересувна АЗС не повинна замінювати стаціонарну мережу. Її функція — тимчасово не допустити втрати доступу до дизпалива на період відновлення основного об’єкта.

Третій рівень: податки не повинні забирати ресурс на відновлення

Окремою проблемою є сплата авансових внесків за АЗС, які зруйновані, пошкоджені внаслідок російських атак або фактично припинили господарську діяльність.

Авансовий внесок — це податковий платіж, який бізнес сплачує наперед, до остаточного визначення фінансового результату своєї діяльності.

Стягнення такого платежу з непрацюючого об’єкта означає вилучення коштів у підприємства, яке не отримує доходу, але потребує фінансування для ремонту, закупівлі обладнання та відновлення відпуску дизельного пального.

Підприємство не повинно сплачувати внесок із діяльності, якої фізично немає.

Звільнені кошти можуть бути спрямовані на ремонт, захисні конструкції та резервне обладнання.

Скасування платежу для підтверджено пошкоджених і непрацюючих АЗС зменшить ризик остаточного виходу оператора з громади.

Тому авансові внески за пошкоджені та непрацюючі внаслідок атак АЗС пропонується скасувати.

Четвертий рівень: спеціальні умови для відновлення

Робота АЗС у прифронтових і високоризикових регіонах має значення не лише для комерційного ринку. Вона забезпечує функціонування громад, критичних служб і транспортних коридорів.

Для відновлення таких об’єктів пропонується передбачити:

прискорені дозвільні процедури без зниження вимог безпеки;

без зниження вимог безпеки; пільгове фінансування відновлення АЗС і придбання резервного обладнання;

відновлення АЗС і придбання резервного обладнання; компенсацію частини витрат на інженерний захист;

на інженерний захист; можливість бронювання працівників, необхідних для безпечної та безперервної роботи;

механізми компенсації вартості пошкодженого або знищеного майна;

адресні стимули для операторів, які продовжують забезпечувати дизпаливом прифронтові громади.

Інженерний захист охоплює конструктивні та технічні заходи, що зменшують наслідки удару: укріплення, захисні екрани, розосередження обладнання, резервне енергоживлення, протипожежні системи та підготовлені алгоритми аварійного реагування.

Розосередження як елемент захисту критичної інфраструктури

Серія атак уздовж одного транспортного напрямку показує небезпеку надмірної залежності громади від кількох стаціонарних об’єктів.

Розосередження пунктів відпуску зменшує ймовірність одночасної втрати всієї доступної інфраструктури.

зменшує ймовірність одночасної втрати всієї доступної інфраструктури. Резервні майданчики дозволяють швидше розгорнути пересувні комплекси.

дозволяють швидше розгорнути пересувні комплекси. Альтернативні маршрути знижують залежність від однієї дороги, нафтобази або транспортного вузла.

знижують залежність від однієї дороги, нафтобази або транспортного вузла. Перерозподіл ресурсу між операторами та громадами дає змогу підтримувати критичні служби навіть за локального порушення постачання.

Це означає, що інвестиції в паливну стійкість мають спрямовуватися не лише на відбудову зруйнованої АЗС у тому самому форматі, а й на створення резервних і територіально розподілених можливостей відпуску дизпалива.

Страхування воєнних ризиків: чому двох сторін недостатньо

Повторне інвестування в АЗС, яка вже була знищена і може знову опинитися під ударом, є складним рішенням для бізнесу. Без доступного страхового захисту оператор змушений самостійно приймати на себе ризик повторної втрати обладнання, запасів і будівель.

Звичайна модель, у якій беруть участь лише підприємство та страхова компанія, не відповідає масштабу воєнних загроз.

Потенційні збитки можуть бути надто великими для одного страховика.

Атаки можуть повторюватися на тих самих територіях.

Значна частина ризику концентрується у прифронтових і прикордонних регіонах.

Висока ймовірність повторного пошкодження робить страховий тариф надто дорогим або призводить до відмови в покритті.

Тому пропонується тристороння модель співпраці між паливним бізнесом, страховиками та державою.

Обов’язки паливного бізнесу

надавати об’єктивні дані про об’єкти та рівень ризику;

впроваджувати погоджені заходи безпеки й інженерного захисту;

розробляти плани аварійного реагування;

брати участь у формуванні географічно диверсифікованого страхового портфеля.

Географічно диверсифікований страховий портфель означає об’єднання в одному механізмі об’єктів із різних регіонів і різним рівнем небезпеки. Це зменшує концентрацію ризику лише на найбільш уразливих територіях.

Обов’язки страхових компаній

розробити єдині підходи до оцінювання воєнних ризиків;

визначити прозорі принципи розрахунку страхових тарифів;

уніфікувати порядок оцінювання та врегулювання збитків;

сформувати страховий пул;

залучити українське та міжнародне перестрахування.

Страховий пул — це об’єднання кількох страхових компаній для спільного покриття великих ризиків. Перестрахування — передання частини прийнятого ризику іншій страховій або перестрахувальній компанії.

Роль держави

створити нормативну основу для страхування паливної інфраструктури від воєнних ризиків;

запровадити часткове гарантування або перестрахування катастрофічного рівня збитків;

підтримувати сплату страхових премій підприємствами у високоризикових регіонах;

брати участь у фінансуванні погоджених заходів захисту.

У такій моделі держава не замінює страховий ринок і не бере на себе всі збитки. Її функція — покрити ту частину воєнного ризику, яку приватний ринок об’єктивно не може прийняти без надмірної ціни або загрози власній фінансовій стійкості.

Як руйнування інфраструктури може впливати на вартість дизпалива

Матеріал не містить даних про зміну середньої ціни дизпалива після конкретних атак, тому прямий ціновий ефект оцінити неможливо. Водночас зазначені наслідки руйнувань формують додаткові витрати для операторів і споживачів.

Збільшення відстані до працюючої АЗС підвищує фактичні витрати споживача на отримання дизпалива.

Перебудова маршрутів збільшує транспортні та операційні витрати постачальника.

Розгортання пересувних пунктів потребує резервного обладнання, персоналу та додаткової логістики.

Інженерний захист і відновлення пошкоджених об’єктів потребують інвестицій.

Недоступне або надто дороге страхування підвищує фінансовий ризик повторного інвестування.

Тому захист конкуренції на локальному ринку залежить не лише від кількості операторів, а й від можливості швидко відновити або тимчасово замінити знищені об’єкти. Якщо після атак у громаді залишається лише одна доступна точка продажу, вибір споживача скорочується, а транспортні витрати для пошуку альтернативи зростають.

Що має забезпечити антикризова система

Безперервність постачання дизпалива критичним службам.

дизпалива критичним службам. Швидке розгортання пересувних або модульних пунктів відпуску.

пересувних або модульних пунктів відпуску. Оперативний перерозподіл ресурсу між громадами.

ресурсу між громадами. Збереження фіскального та якісного контролю навіть за спрощених кризових процедур.

навіть за спрощених кризових процедур. Прискорене відновлення пошкодженої інфраструктури.

пошкодженої інфраструктури. Зменшення фінансового ризику для операторів, які працюють у небезпечних регіонах.

для операторів, які працюють у небезпечних регіонах. Недопущення перетворення локальних руйнувань на системну кризу доступності дизельного пального.

Головний висновок

Паливна стійкість — це не лише достатня кількість дизпалива в країні. Вона передбачає можливість доставити ресурс до потрібної території, безпечно зберегти його та відпустити населенню, бізнесу й критичним службам навіть після втрати стаціонарної мережі АЗС.

Атаки на напрямку Харків — Полтава показали, що локальна проблема може швидко охопити цілий транспортний маршрут. Тому «план Б» має бути створений до того, як подібна ситуація виникне в іншому регіоні.

Необхідна система повинна одночасно поєднати правові, операційні та фінансові інструменти: пересувні АЗС, резервні майданчики, пріоритетне забезпечення критичних служб, податкове звільнення зруйнованих об’єктів, стимули для відновлення, інженерний захист, розосередження інфраструктури та страхування воєнних ризиків за участю держави.

Джерело: Terminal. За матеріалами: АПЕБ