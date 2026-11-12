Французьке дизпаливо подешевшало до мінімуму від 11 серпня

Середня ціна дизпалива B7 у Франції 11 листопада становила €2,179 за літр — на €0,003 менше за добу, €0,061 за тиждень і €0,169 за 30 днів. На автомагістралях пальне коштувало в середньому €2,317 за літр, що на €0,145 перевищувало рівень решти роздрібної мережі.

Зниження вартості сирої нафти переходить у роздріб із затримкою через котирування готових продуктів

За даними Carbu.fr, оновленими 11 листопада о 06:54, середня ціна дизпалива B7 у Франції становила €2,179 за літр. Розрахунок охоплював офіційні цінові повідомлення 9 146 АЗС.

За добу дизпаливо подешевшало на €0,003 за літр, за сім днів — на €0,061, за 30 днів — на €0,169. Порівняно з відповідною датою попереднього року ціна залишалася вищою на €0,489 за літр. Показник 11 листопада став найнижчим від 11 серпня 2026 року.

Найдешевшим дизпаливо було в департаменті Атлантична Луара — €2,131 за літр. У Фіністері середня ціна становила €2,132, в Іль і Вілен — €2,140. Найдорожчим пальне було в Парижі — €2,265 за літр, у Верхній Корсиці — €2,242, у Нижньому Рейні — €2,239.

Найбільше зниження зафіксовано в департаменті Крез — на €0,088 за літр. На автомагістралях дизпаливо коштувало в середньому €2,317 за літр, або на €0,145 дорожче, ніж у решті мережі.

Датована нафта Brent 3 листопада коштувала $107,03 за барель, або €95,74 за курсу €1 = $1,1179. Середнє значення за останні п’ять доступних торговельних сесій становило $113,81, або €101,94, що на 8,6% менше за показник попередніх п’яти сесій — $124,46.

У перерахунку на літр зниження ціни сирої нафти в євро відповідало €0,058. За умови повного перенесення у роздріб разом із податками це могло б становити близько €0,07 за літр. Carbu.fr наголосив, що фактичне перенесення відбувається через котирування готових нафтопродуктів і потребує часу.

Середня ціна бензину SP95-E10 становила €2,018 за літр і знизилася на €0,001 за добу та €0,053 за тиждень. SP95 коштував €2,087, SP98 — €2,124, біоетанольне пальне E85 — €0,902, а автомобільний LPG — €1,076 за літр.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Carbu.fr.