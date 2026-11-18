17 листопада 2026 року Reuters повідомило про евакуацію екіпажу танкера Tara Gas, який перевозив скраплений нафтовий газ і зазнав атаки поблизу узбережжя Оману. На судні виникла пожежа. Оманські служби евакуювали 24 моряків, двох із яких госпіталізували. Подія стала черговим інцидентом у районі Ормузької протоки, де останніми тижнями почастішали напади на судна.

Напад на Tara Gas посилив занепокоєння щодо безпеки морських перевезень LPG

За інформацією Reuters від 17 листопада, екіпаж танкера Tara Gas під прапором Панами залишив судно після влучання снаряда під час проходження Ормузькою протокою.

Джерела агентства у сфері морської безпеки повідомили, що інцидент стався неподалік узбережжя Хасаб в Омані.

Центр морської безпеки Оману заявив, що евакуював 24 членів екіпажу приблизно за 2 морські милі від півострова Мусандам після виникнення пожежі на судні.

Міністерство закордонних справ Індії підтвердило, що напад на Tara Gas відбувся 16 листопада. За інформацією відомства, двох із 24 індійських моряків госпіталізували в місті Хасаб.

«Інциденти, пов’язані з нападами на судна в регіоні, які тривають, викликають глибоке занепокоєння та становлять серйозну загрозу безпеці цивільних моряків», — заявило Міністерство закордонних справ Індії.

Компанія Global Gas, зареєстрована на Маршаллових Островах і зазначена в судноплавних базах як власник танкера, на момент публікації була недоступна для коментаря.

У районі протоки зберігаються загрози для комерційного флоту

Reuters повідомило, що востаннє місцеперебування Tara Gas фіксували 26 вересня поблизу узбережжя Оману. Ці відомості агентство наводить із посиланням на систему відстеження суден MarineTraffic.

Раніше 17 листопада британська організація UK Maritime Trade Operations (UKMTO), пов’язана з військово-морськими силами Великої Британії, повідомила про інший напад на танкер північніше Хасаб. За повідомленням UKMTO, після повторної атаки місцеперебування екіпажу цього судна залишалося невідомим.

Агентство Reuters зазначає, що протягом останніх тижнів у районі Ормузької протоки спостерігалося збільшення кількості нападів на судна, що підвищує небезпеку морських рейсів.

Повідомлення не містить кількісної оцінки впливу інциденту з Tara Gas на міжнародні котирування пропану й бутану, фрахтові ставки або обсяги постачання LPG до Європи.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.