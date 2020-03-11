Енергетична незалежність України може бути гарантована на рівні європейського законодавства

Напрацювати порядок оцінки законопроєктів у сфері енергетики на відповідність Угоді про асоціацію України з ЄС домовилися на тристоронній зустрічі, що відбулася 11 березня 2020 року, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко та голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Про це повідомляє сайт Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з ЄС.

В зустрічі також взяли участь члени Комітету, представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Представництва ЄС в Україні.

Коли такий порядок буде створений — законопроєкти, які суперечать енергетичній безпеці України в контексті її інтеграції до ринків ЄС, більше не пройдуть у Верховній Раді.

У червні минулого року Верховна Рада ратифікувала оновлений Додаток XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Цей документ зобов’язує Україну отримувати висновки щодо законопроєктів, які будуть надходити на розгляд Верховної Ради у сфері енергетики. У разі, якщо вони не відповідатимуть праву ЄС, їхнє ухвалення, відповідно, буде суперечити зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію. 28 січня, на Раді Асоціації Україна-ЄС, було ухвалено Керівні настанови в межах згаданого Додатку. Ці настанови, власне, є практичними рекомендаціями, як узгоджувати українські законопроєкти з правом ЄС.

Це ще одна можливість на рівні права ЄС гарантувати енергетичну безпеку України, — зазначають у Комітеті.

Нинішня тристороння зустріч — лише початок реалізації цього механізму. Втілення Керівних настанов потребує двосторонніх консультації на рівні України-ЄС, щоб створити алгоритм, як саме і в які терміни українські законопроєкти у сфері енергетики будуть перевіряти на відповідність праву ЄС.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що керівники ЄС вислухають позицію України щодо «зеленої угоди».