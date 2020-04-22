Фонд госимущества решил передать 6 ТЭЦ в управление «Нафтогазу»

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрения дела о концентрации в виде приобретения НАК «Нафтогаз Украины» контроля над шестью ТЭЦ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, речь идет о передаче Фондом госимущества в управление «Нафтогаза» имущественного комплекса ГП «Северодонецкая ТЭЦ», а также корпоративных прав АО «Одесская ТЭЦ», АО «Криворожская теплоцентраль», АО «Херсонская теплоэлектроцентраль», АО «Николаевская теплоэлектроцентраль», АО «Днепровская теплоэлектроцентраль».

АМКУ отмечает, что все указанные ТЭЦ являются объектами естественной монополии, тарифы на производство тепловой и электрической энергии на них устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

При этом Комитет обращает внимание, что сырьем для производства тепловой и электрической энергии на этих ТЭС является природный газ, но действие возложенных на «Нафтогаз» специальных обязанностей по поставке газа для теплокоммунэнерго истекает 1 мая.

«Подытоживая изложенное, имеющаяся в материалах заявлений информация дает основания полагать, что указанные концентрации, которые по форме представляет собой вертикальную интеграцию субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке сырья и готовой продукции, могут, при определенных условиях, привести к существенному ограничению конкуренции на рынках тепловой и электрической энергии», – сказано в сообщении.

В связи с этим АМКУ начал сбор информации по вопросам этих концентраций.

Ранее «Терминал» писал о том, что АМКУ открыл дело против Нафтогаза.