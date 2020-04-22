Фонд госимущества решил передать 6 ТЭЦ в управление «Нафтогазу»

Обновлено: Апрель 22, 2020. Тэги: , ,

Фонд госимущества решил передать 6 ТЭЦ в управление «Нафтогазу»

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрения дела о концентрации в виде приобретения НАК «Нафтогаз Украины» контроля над шестью ТЭЦ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, речь идет о передаче Фондом госимущества в управление «Нафтогаза» имущественного комплекса ГП «Северодонецкая ТЭЦ», а также корпоративных прав АО «Одесская ТЭЦ», АО «Криворожская теплоцентраль», АО «Херсонская теплоэлектроцентраль», АО «Николаевская теплоэлектроцентраль», АО «Днепровская теплоэлектроцентраль».

АМКУ отмечает, что все указанные ТЭЦ являются объектами естественной монополии, тарифы на производство тепловой и электрической энергии на них устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

При этом Комитет обращает внимание, что сырьем для производства тепловой и электрической энергии на этих ТЭС является природный газ, но действие возложенных на «Нафтогаз» специальных обязанностей по поставке газа для теплокоммунэнерго истекает 1 мая.

«Подытоживая изложенное, имеющаяся в материалах заявлений информация дает основания полагать, что указанные концентрации, которые по форме представляет собой вертикальную интеграцию субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке сырья и готовой продукции, могут, при определенных условиях, привести к существенному ограничению конкуренции на рынках тепловой и электрической энергии», – сказано в сообщении.

В связи с этим АМКУ начал сбор информации по вопросам этих концентраций.

Ранее «Терминал» писал о том, что АМКУ открыл дело против Нафтогаза.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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