Объем газа в ПХГ увеличился до 18,350 млрд куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 июня увеличился до 18,350 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные ООО «Оператор ГТС Украины».

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 64,71 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение суток газ не отбирался.

При этом в данных за 7 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии — 32,69 млн куб. м, из Венгрии газ не поступал, из Польши — 4,06 млн куб. м голубого топлива.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма — 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

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