Тариф на передачу электроэнергии увеличится в четыре раза — НКРЭКУ

Согласно проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК «Укрэнерго» с 1 августа 2020 года должен увеличится со 155,4 грн/МВт*ч до 596,48 грн/МВт*ч или почти в четыре раза.

Передает БизнесЦензор.

Соответствующий документ вносит изменения вносит изменения в постановление НКРЭКУ №2668 от 10 декабря 2020 года, которым на 2020 год был установлен тариф на передачу «Укрэнерго» на уровне 155,4 грн без НДС.

«В пункте 1, цифры «155,4» изменить на «596,48», — говорится в проекте решения.

Также, по информации БизнесЦензор, с 1 августа планируется увеличение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) – облэнерго.

По расчетам потребителей, с которыми общался БЦ, конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий вырастит с 1,5 до 2 грн/кВт*ч.

Ранее «Терминал» писал, что Буславець проти підвищення тарифу “Укренерго”.