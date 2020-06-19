Тариф на передачу электроэнергии увеличится в четыре раза — НКРЭКУ

Обновлено: Июнь 19, 2020. Тэги: , , ,

Тариф на передачу электроэнергии увеличится в четыре раза — НКРЭКУ

Согласно проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК «Укрэнерго» с 1 августа 2020 года должен увеличится со 155,4 грн/МВт*ч до 596,48 грн/МВт*ч или почти в четыре раза.

Передает БизнесЦензор.

Соответствующий документ вносит изменения вносит изменения в постановление НКРЭКУ №2668 от 10 декабря 2020 года, которым на 2020 год был установлен тариф на передачу «Укрэнерго» на уровне 155,4 грн без НДС.

«В пункте 1, цифры «155,4» изменить на «596,48», — говорится в проекте решения.

Также, по информации БизнесЦензор, с 1 августа планируется увеличение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) – облэнерго.

По расчетам потребителей, с которыми общался БЦ, конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий вырастит с 1,5 до 2 грн/кВт*ч.

Ранее «Терминал» писал, что Буславець проти підвищення тарифу “Укренерго”.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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