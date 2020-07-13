Акцизный налог на «зеленую» электроэнергию вводится не будет, – замминистра Минэнерго

Вопрос введения акцизного сбора на производимую ВИЭ электроэнергию не рассматривается ни Министерством энергетики, ни Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщил замминистра энергетики Юрий Бойко на онлайн-дискуссии Европейской бизнес-ассоциации.

Передает БизнесЦензор.

По словам Бойко, эту инициативу, обнародованную НКРЭКУ во время рассмотрения постановления о повышении тарифа «Укрэнерго» на передачу электроэнергии, сняли с рассмотрения как противоречащую меморандуму с инвесторами в ВИЭ. Кроме того, Бойко уточнил, что это предложение включили в обоснование к постановлению ошибочно.

«Так что производители электроэнергии из ВИЭ могут не беспокоиться по этому поводу», – подчеркнул замминистра.

Ранее «Терминал» писал, что инвесторы ВИЭ настаивают на продлении «зеленого» тарифа во избежание исков в международные суды