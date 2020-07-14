Увеличение тарифа «Укрэнерго» не повлияет на цену электроэнергии для населения, — Минэнерго

Министерство энергетики не прогнозирует рост цен на электроэнергию для населения в связи с увеличением тарифа национальной энергетической компании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 54,6%, или на 84,83 грн/МВт-ч до 240,23 гривен/МВт-ч с августа.

Сообщают Українські новини со ссылкой на Министерство энергетики.

Также Минэнерго подчеркнуло, что в связи с увеличением тарифа на передачу стоимость электроэнергии для промышленных потребителей может увеличиться на 4%.

Читайте в «Терминале»: акцизный налог на «зеленую» электроэнергию вводится не будет, – замминистра Минэнерго.