В АМКУ застерігають учасників газового ринку від зловживань

Голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська застерегла учасників ринку природного газу для населення від недобросовісної конкуренції.

Про це вона зауважила під час пресконференції 12 серпня.

«Створення необґрунтованих перешкод по зміні споживачем постачальника природного газу може мати ознаки порушення законодавства про порушення економічної конкуренції. Тому я застерігаю від здійснення змов, зловживань, а також недобросовісної конкуренції на ринку»,- сказала Піщанська.

За її словами, комітет буде ретельно відслідковувати ситуацію на ринках.

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