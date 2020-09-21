НКРЕКП обіцяє розслідувати скарги щодо «температурних коефіцієнтів»

Обновлено: Сентябрь 21, 2020. Тэги: , , ,

НКРЕКП обіцяє розслідувати скарги щодо «температурних коефіцієнтів»

До НКРЕКП надійшла офіційна скарга споживачів з приводу незаконного нарахування «температурних коефіцієнтів» після зміни постачальника газу.

При цьому борги виставили «заднім числом», ще з 2015 року. І до моменту зміни постачальника клієнту про таку заборгованість ніхто не повідомляв, пише ГазПравда.

«У нас з’явилася перша заява на перевірку — Київоблгаззбуту. Споживач дуже гарно оформив скаргу: йому справді з 2015 року нарахували коефіцієнти, яких у попередніх рахунках не було», — розповіла член НКРЕКП Ольга Бабій.

Фахівці підтверджують: низка облгазів і афілійованих газзбутів свідомо тиснуть на споживачів, які вирішили змінити постачальника газу. Людям погрожують виставити великі борги й навіть відрізати трубу, якщо ті наважаться перейти до іншої газопостачальної компанії.

За словами Ольги Бабій, уже за кілька тижнів Комісія отримає нові повноваження й зможе офіційно проводити процедуру розслідування зловживань. Відтак, радить споживачам обов’язково звертатися до НКРЕКП з подібними скаргами.

Окрім того, найближчим часом НКРЕКП завершить перевірку інших порушень низки газзбутів — несвоєчасної публікації цін.

«Термінал» писав, Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Ольга Бабій в ефірі телеканалу «Еспрессо» звертає увагу на те, що поки до кінця не зрозуміло, чи мають право облгази використовувати ці коефіцієнти, проте в будь-якому випадку, нарахування за період від 2015 до 2018 року є незаконними.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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