НКРЕКП обіцяє розслідувати скарги щодо «температурних коефіцієнтів»

До НКРЕКП надійшла офіційна скарга споживачів з приводу незаконного нарахування «температурних коефіцієнтів» після зміни постачальника газу.

При цьому борги виставили «заднім числом», ще з 2015 року. І до моменту зміни постачальника клієнту про таку заборгованість ніхто не повідомляв, пише ГазПравда.

«У нас з’явилася перша заява на перевірку — Київоблгаззбуту. Споживач дуже гарно оформив скаргу: йому справді з 2015 року нарахували коефіцієнти, яких у попередніх рахунках не було», — розповіла член НКРЕКП Ольга Бабій.

Фахівці підтверджують: низка облгазів і афілійованих газзбутів свідомо тиснуть на споживачів, які вирішили змінити постачальника газу. Людям погрожують виставити великі борги й навіть відрізати трубу, якщо ті наважаться перейти до іншої газопостачальної компанії.

За словами Ольги Бабій, уже за кілька тижнів Комісія отримає нові повноваження й зможе офіційно проводити процедуру розслідування зловживань. Відтак, радить споживачам обов’язково звертатися до НКРЕКП з подібними скаргами.

Окрім того, найближчим часом НКРЕКП завершить перевірку інших порушень низки газзбутів — несвоєчасної публікації цін.

«Термінал» писав, Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Ольга Бабій в ефірі телеканалу «Еспрессо» звертає увагу на те, що поки до кінця не зрозуміло, чи мають право облгази використовувати ці коефіцієнти, проте в будь-якому випадку, нарахування за період від 2015 до 2018 року є незаконними.