ЕСКО-контракти у бюджетній сфері буде відновлено та поширено на об’єкти ТКЕ і водоканали

Обновлено: Сентябрь 22, 2020. Тэги: , , ,

ЕСКО-контракти у бюджетній сфері буде відновлено та поширено на об’єкти ТКЕ і водоканали

Міністерство енергетики та Держенергоефективності ініціювали два законопроєкти для відновлення енергосервісних контрактів (ЕСКО) у бюджетній сфері та їх запуску на об’єктах ТКЕ і водоканалах.

Повідомляє Міненерго.

Мета цих законопроєктів – забезпечити подальше якісне функціонування енергосервісу як дієвого інструменту залучення приватних інвестицій в енергоефективність.

Перший законопроєкт полягає у відновленні ЕСКО-механізму у бюджетній сфері, а також на об’єктах державної та комунальної форми власності.

«На сьогодні у зв’язку із введенням в дію нової редакції Закону «Про публічні закупівлі» виникла неузгодженість його норм із Законом щодо енергосервісу. Тому законопроєкт є важливим технічним інструментом для приведення законів у відповідність один із одним та зняття бар’єрів», – прокоментував заступник Міністра енергетики Ярослав Демченков.

Прийняття законопроєкту відкриє шлях для сотень нових енергоефективних проєктів у школах, дитсадках, лікарнях та інших об’єктах соціальної сфери. У рамках таких ЕСКО-проєктів інвестори проводять енергомодернізацію за власний рахунок і якісно, щоб досягти запланованої економії енергоспоживання і повернути свої капіталовкладення. В Україні вже реалізуються понад 540 таких договорів вартістю більше 1,2 млрд грн, а економія на платіжках становить від 20% до 70%.

Другий законопроєкт – це розширення енергосервісу на сфери теплопостачання, централізованого питного водопостачання, централізованого водовідведення.

«Чимала частина комунального господарства (теплові мережі, котли, мережі водопостачання та водовідведення) експлуатується вже понад 20-30 років та потребує модернізації або заміни. ЕСКО – саме той інструмент, який дозволить залучити інвестиції в модернізацію таких об’єктів та реалізувати заходи без збільшення тарифів на відповідні послуги таких підприємств», – прокоментував законодавчу ініціативу заступник Міністра.

Для цього законопроєктом передбачається повернення інвестицій ЕСКО-компаніям через запровадження рахунків із спеціальним режимом використання для розрахунків за енергосервісними договорами.

Читайте у «Терміналі»: Міненерго та Держенергоефективності розробили проєкт Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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