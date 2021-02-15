ГарПок сплатив “зеленим” і Енергоатому по 2,23 млн грн

Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує розрахунки з виробниками електроенергії – за товарну продукцію 2020 року сплачено 4,46 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДП.

У тому числі підприємство сплатило виробникам електроенергії за «зеленим» тарифом 2,23 млрд грн. Цей платіж забезпечив 100-відсотковий розрахунок за електроенергію березня, також підвищено рівень оплати товарної продукції квітня – з 5 до 21%.

Крім того, за електричну енергію для забезпечення потреб побутових споживачів на користь ДП «НАЕК «Енергоатом» перераховано 2,23 млрд грн. Таким чином підприємство повністю розрахувалося за атомну електроенергію лютого і частково оплатило товарну продукцію квітня.

На оплату електроенергії спрямовано кошти, отримані від ЗАТ «НЕК «Укренерго» як погашення заборгованості за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

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