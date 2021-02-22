ГарПоку дадуть більше грошей на суди з ВДЕ-генерацією

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує затвердити ДП «Гарантований покупець» додатково 2,7 млн грн на обслуговування судових процесів, що на 45% більше витрат, запланованих у чинному кошторисі.

Передає Інтерфакс-Україна.

Відповідні зміни до кошторису ГарПока на 2021 рік планується прийняти на засіданні регулятора 24 лютого.

В обґрунтуванні до проекту постанови Регулятора зазначається, що таке рішення планується прийняти у зв’язку з листами ДП про наявність 130 судових справ за позовами виробників електроенергії за зеленим тарифом про стягнення з нього заборгованості та штрафних санкцій. У зв’язку з цим підприємство в лютому 2021 року вимагає коригування кошторису в частині збільшення витрат за статтею «судовий збір та обслуговування судових процесів», йдеться в обґрунтуванні.

Таким чином, загальна сума коштів, передбачених на супровід судових спорів у 2021 році, складе 8,7 млн грн, у тому числі в лютому – 4,7 млн грн. Внаслідок цього витратна частина ДП на 2021 рік збільшиться до 266,02 млн грн.

Раніше Термінал писав, що ще одна СЕС відсудила в ГарПока гроші за «зеленим» тарифом.