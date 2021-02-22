ГарПоку дадуть більше грошей на суди з ВДЕ-генерацією

Обновлено: Февраль 22, 2021. Тэги: , , ,

ГарПоку дадуть більше грошей на суди з ВДЕ-генерацією

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує затвердити ДП «Гарантований покупець» додатково 2,7 млн грн на обслуговування судових процесів, що на 45% більше витрат, запланованих у чинному кошторисі.

Передає Інтерфакс-Україна.

Відповідні зміни до кошторису ГарПока  на 2021 рік планується прийняти на засіданні регулятора 24 лютого.

В обґрунтуванні до проекту постанови Регулятора зазначається, що таке рішення планується прийняти у зв’язку з листами ДП про наявність 130 судових справ за позовами виробників електроенергії за зеленим тарифом про стягнення з нього заборгованості та штрафних санкцій. У зв’язку з цим підприємство в лютому 2021 року вимагає коригування кошторису в частині збільшення витрат за статтею «судовий збір та обслуговування судових процесів», йдеться в обґрунтуванні.

Таким чином, загальна сума коштів, передбачених на супровід судових спорів у 2021 році, складе 8,7 млн грн, у тому числі в лютому – 4,7 млн грн. Внаслідок цього витратна частина ДП на 2021 рік збільшиться до 266,02 млн грн.

Раніше Термінал писав, що ще одна СЕС відсудила в ГарПока гроші за «зеленим» тарифом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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