Донецькоблгаз можуть повернути в державну власність — РНБО

ГК «Донецькоблгаз», яка відключила теплопостачання населенню Донецької області, може бути повернута в державну власність у випадку виявлення порушень після перевірки її власників.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

«Після дослідження, яке провели в апараті РНБО України, з’ясувалося, що власниками «Донецькоблгаза» є дві компанії, які чомусь зареєстровані в Гонконзі. За цими двома компаніями буде проведена відповідна перевірка й у випадку виявлення тих чи інших порушень «Донецькоблгаз» буде повернуто в державну сферу управління найближчим часом», – сказав Данілов.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незаконні дії «Донецькоблгазу», який всупереч постанові Кабміна від 6 березня відключив від газу 59 котелень «Донецьктеплокомуненерго», не залишаться без відповідної реакції.

Раніше «Термінал» писав, Оператор ГТС України звернувся до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку діяльності Донецькоблгазу через борги підприємства, утворені в результаті систематичних несанкціонованих відборів значних обсягів газу з системи магістральних газогонів.