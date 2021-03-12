Донецькоблгаз можуть повернути в державну власність — РНБО

Обновлено: Март 12, 2021. Тэги: , ,

Донецькоблгаз можуть повернути в державну власність — РНБО

ГК «Донецькоблгаз», яка відключила теплопостачання населенню Донецької області, може бути повернута в державну власність у випадку виявлення порушень після перевірки її власників.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

«Після дослідження, яке провели в апараті РНБО України, з’ясувалося, що власниками «Донецькоблгаза» є дві компанії, які чомусь зареєстровані в Гонконзі. За цими двома компаніями буде проведена відповідна перевірка й у випадку виявлення тих чи інших порушень «Донецькоблгаз» буде повернуто в державну сферу управління найближчим часом», – сказав Данілов.

Нагадаємо, прем’єр-міністр  Денис Шмигаль заявив, що незаконні дії «Донецькоблгазу», який всупереч постанові Кабміна від 6 березня відключив від газу 59 котелень «Донецьктеплокомуненерго», не залишаться без відповідної реакції.

Раніше «Термінал» писав, Оператор ГТС України звернувся до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку діяльності Донецькоблгазу через борги підприємства, утворені в результаті систематичних несанкціонованих відборів значних обсягів газу з системи магістральних газогонів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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