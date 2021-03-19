В Мінекономіки радилися з ключовими асоціаціями нафтогазового комплексу і експертним колом через зупинку імпорту дизпалива

Обновлено: Март 19, 2021. Тэги: , , ,

В Мінекономіки радилися з ключовими асоціаціями нафтогазового комплексу і експертним колом через зупинку імпорту дизпалива

У Мінекономіки проведено наради з ключовими асоціаціями нафтогазового комплексу та учасниками ринку у зв’язку із нещодавніми заявами компанії Proton Energy Group щодо призупинення постачання дизельного палива на український ринок.

Про це пише пресслужба міністерства.

На нарадах  були присутні представники Асоціації «Нафтогазова асоціація України», Української Асоціації скрапленого газу, АТ Укразвидобування, мережі АЗС «ОККО», «WOG», «Амик», «Укрнафта», ТД Автотранс-Ойл, БРСМ.

«Учасники проаналізували ситуацію щодо забезпечення паливних матеріалів та напрацювали план для заміщення постачання та збереження цінової стабільності. Зокрема, йшлося про диверсифікацію  джерел постачання та логістики для контрольованого забезпечення обсягу постачання дизельного палива та газу», — йдеться у повідомленні.
Обсяг постачання, який реалізовувався компанією Proton Energy, буде повністю заміщений з інших альтернативних джерел.

«Усі імпортери та учасники ринку підтвердили, що в країні є наявність резервів по дизпаливу та можливість швидкої заміни постачальників у випадку необхідності. Ризиків дефіциту палива немає. Стан запасів достатній для забезпечення потреб споживачів та проведення посівної кампанії», — сказав міністр Ігор Петрашко.

В пресслужбі міністерства додали, що діалог з ключовими стейкхолдерами нафтогазового ринку для забезпечення обсягу постачання паливних матеріалів та збереження цінової стабільності, продовжуватиметься.

Читайте в «Терміналі» також, ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що припинення постачання російських нафтопродуктів з 01.04.2021 року, про що наголосила група компаній-імпортерів, не викличе дефіциту та росту цін на ринку України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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