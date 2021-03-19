В Мінекономіки радилися з ключовими асоціаціями нафтогазового комплексу і експертним колом через зупинку імпорту дизпалива

У Мінекономіки проведено наради з ключовими асоціаціями нафтогазового комплексу та учасниками ринку у зв’язку із нещодавніми заявами компанії Proton Energy Group щодо призупинення постачання дизельного палива на український ринок.



Про це пише пресслужба міністерства.

На нарадах були присутні представники Асоціації «Нафтогазова асоціація України», Української Асоціації скрапленого газу, АТ Укразвидобування, мережі АЗС «ОККО», «WOG», «Амик», «Укрнафта», ТД Автотранс-Ойл, БРСМ.

«Учасники проаналізували ситуацію щодо забезпечення паливних матеріалів та напрацювали план для заміщення постачання та збереження цінової стабільності. Зокрема, йшлося про диверсифікацію джерел постачання та логістики для контрольованого забезпечення обсягу постачання дизельного палива та газу», — йдеться у повідомленні.

Обсяг постачання, який реалізовувався компанією Proton Energy, буде повністю заміщений з інших альтернативних джерел.

«Усі імпортери та учасники ринку підтвердили, що в країні є наявність резервів по дизпаливу та можливість швидкої заміни постачальників у випадку необхідності. Ризиків дефіциту палива немає. Стан запасів достатній для забезпечення потреб споживачів та проведення посівної кампанії», — сказав міністр Ігор Петрашко.

В пресслужбі міністерства додали, що діалог з ключовими стейкхолдерами нафтогазового ринку для забезпечення обсягу постачання паливних матеріалів та збереження цінової стабільності, продовжуватиметься.

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