Уряд запровадив граничні торговельні надбавки на пальне

14 травня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на пальне на період дії карантину.

Повідомляє Урядовий портал.

Продавці палива повинні враховувати цю надбавку під час встановлення роздрібної ціни на пальне, що реалізується через мережу АЗС.

Гранична торговельна надбавка нараховуватиметься до середньої вартості пального, яка визначатиметься на підставі даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередню декаду з урахуванням акцизу та податку на додану вартість.

Граничний рівень торговельної надбавки встановлено у таких розмірах:

- не більше 7 гривень (включаючи ПДВ) на 1 літр для дизельного палива;

- не більше 5 гривень (включаючи ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів.

Такі максимальні торговельні надбавки запропоновані на підставі проведеного аналізу маржинальності роздрібного продажу пального, виходячи з даних міжнародних інформаційних агентств про вартість пального на європейських біржах, відкритих статистичних даних та відкритих даних українських інформаційних агенцій щодо роздрібної вартості пального за останні 3 роки.

Інформація про середню вартість 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки щомісяця до 3, 13 і 23 числа.

Постанова вступає в силу з наступного дня після публікації, тобто з 15 травня.

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