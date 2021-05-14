Уряд запровадив граничні торговельні надбавки на пальне

Обновлено: Май 14, 2021. Тэги: , ,

Уряд запровадив граничні торговельні надбавки на пальне

14 травня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на пальне на період дії карантину.

Повідомляє Урядовий портал.

Продавці палива повинні враховувати цю надбавку під час встановлення роздрібної ціни на пальне, що реалізується через мережу АЗС.

Гранична торговельна надбавка нараховуватиметься до середньої вартості пального, яка визначатиметься на підставі даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередню декаду з урахуванням акцизу та податку на додану вартість.

Граничний рівень торговельної надбавки встановлено у таких розмірах:

- не більше 7 гривень (включаючи ПДВ) на 1 літр для дизельного палива;

- не більше 5 гривень (включаючи ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів.

Такі максимальні торговельні надбавки запропоновані на підставі проведеного аналізу маржинальності роздрібного продажу пального, виходячи з даних міжнародних інформаційних агентств про вартість пального на європейських біржах, відкритих статистичних даних та відкритих даних українських інформаційних агенцій щодо роздрібної вартості пального за останні 3 роки.

Інформація про середню вартість 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки щомісяця до 3, 13 і 23 числа.

Постанова вступає в силу з наступного дня після публікації, тобто з 15 травня.

Читайте у Терміналі: Уряд зобов’язав АЗС повідомляти про зростання цін більше ніж на 1%.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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