Регулятор обмежить обсяг продажів е/е на РДН до 10%

Обновлено: Август 17, 2021. Тэги: , , ,

Регулятор обмежить обсяг продажів е/е на РДН до 10%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, на засіданні 18 серпня розгляне питання підготовки та оприлюднення проекту рішення про обмеження максимального обсягу продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» для трейдерів та постачальників не більше 10% обсягу покупки на ринку двосторонніх договорів.

Про це йдеться в обґрунтуванні до рішення, оприлюдненому на сайті НКРЕКП.

«Передбачено, що тимчасово, до 1 листопада 2021 року, загальний (максимальний) обсяг продажу електричної енергії енергопостачальниками і/або трейдерами на ринку «на добу наперед» в розрахунковому періоді (місяці) не може перевищувати 10% від зареєстрованого обсягу покупки електричної енергії по двосторонніми угодами у виробників і/або гарантованого покупця», – йдеться в повідомленні.

У випадку здійснення постачальником і/або трейдером імпорту електричної енергії, обсяг, який може бути проданий таким енергопостачальником і/або трейдером на РДН, збільшується на обсяг електроенергії, що імпортується.

«Термінал» писав, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць, буде знижено до 1,44 грн за кВт/год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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