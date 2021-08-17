Регулятор обмежить обсяг продажів е/е на РДН до 10%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, на засіданні 18 серпня розгляне питання підготовки та оприлюднення проекту рішення про обмеження максимального обсягу продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» для трейдерів та постачальників не більше 10% обсягу покупки на ринку двосторонніх договорів.

Про це йдеться в обґрунтуванні до рішення, оприлюдненому на сайті НКРЕКП.

«Передбачено, що тимчасово, до 1 листопада 2021 року, загальний (максимальний) обсяг продажу електричної енергії енергопостачальниками і/або трейдерами на ринку «на добу наперед» в розрахунковому періоді (місяці) не може перевищувати 10% від зареєстрованого обсягу покупки електричної енергії по двосторонніми угодами у виробників і/або гарантованого покупця», – йдеться в повідомленні.

У випадку здійснення постачальником і/або трейдером імпорту електричної енергії, обсяг, який може бути проданий таким енергопостачальником і/або трейдером на РДН, збільшується на обсяг електроенергії, що імпортується.

«Термінал» писав, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць, буде знижено до 1,44 грн за кВт/год.

