УЕБ: Стартова ціна газу на біржі перевищила 23 тис. грн за 10 тис. куб

Минулого тижня тривала торгівля ресурсом вересня, жовтня та листопада – стартові ціни природного газу мали тенденцію до підвищення.
Про це повідомляє пресслужба УЕБ в звіті по ринку газу за минулий тиждень.
Заявки на покупку і продаж природного газу формували 11 компаній. Серед них Нафтогаз Трейдинг, Крафт Енерджі, ОНК-ГРУП, ПГНК і т.д.
На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки у всіх сегментах, в ГТС і ПСГ. Всього протягом тижня реалізовано 50 тис. куб. м. Найбільша реалізація газу сталася на Within-Day в ГТС. Протягом тижня на короткостроковому ринку було зафіксовано збільшення ціни. Так, в п’ятницю, 10 вересня, котирувальна ціна досягла 22 000 грн за тисячу кубометрів.
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