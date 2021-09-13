УЕБ: Стартова ціна газу на біржі перевищила 23 тис. грн за 10 тис. куб

Обновлено: Сентябрь 13, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: Стартова ціна газу на біржі перевищила 23 тис. грн за 10 тис. куб

Минулого тижня тривала торгівля ресурсом вересня, жовтня та листопада – стартові ціни природного газу мали тенденцію до підвищення.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ в звіті по ринку газу за минулий тиждень.

Заявки на покупку і продаж природного газу формували 11 компаній. Серед них Нафтогаз Трейдинг, Крафт Енерджі, ОНК-ГРУП, ПГНК і т.д.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки у всіх сегментах, в ГТС і ПСГ. Всього протягом тижня реалізовано 50 тис. куб. м. Найбільша реалізація газу сталася на Within-Day в ГТС. Протягом тижня на короткостроковому ринку було зафіксовано збільшення ціни. Так, в п’ятницю, 10 вересня, котирувальна ціна досягла 22 000 грн за тисячу кубометрів.

Читайте в «Терміналі», УЕБ: З початку року на біржі продали понад 90 тисяч тонн СПГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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