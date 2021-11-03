Укренерго розміщує п’ятирічні «зелені» євробонди на $825 млн

«Укренерго» розміщує 5-річні «зелені» єврооблігації на $825 млн під 6,875%.

Про це повідомило «Інтерфаксу» джерело у банківських колах.

Підсумковий попит на єврооблігації компанії становив близько $2,1 млрд.

Організаторами розміщення виступають BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs та Укрексімбанк.

У жовтні Кабінет міністрів України надав «Укренерго» держгарантії обсягом до 22,8 млрд гривень ($865 млн за курсом на момент виходу постанови) для випуску єврооблігацій з метою погашення боргів за електроенергію, вироблену з відновлюваних енергоджерел (ВДЕ).

Згідно з документом, Міненерго України спільно з «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» («ГарПок», один із учасників оптового ринку електроенергії) мають забезпечити спрямування запозичених коштів на погашення заборгованості, що виникла за договорами купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом, укладеними між «ГарПоком» та ВДЕ-генерацією.

«Укренерго» розраховує забезпечити повне погашення боргів перед виробниками «зеленої» електроенергії за рахунок випуску єврооблігацій і власних коштів, говорив агентству «Інтерфакс-Україна» голова правління компанії Володимир Кудрицький.

«Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію об’єднаної енергосистеми країни.