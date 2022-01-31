Укрнафта перевиконала план видобутку у 2021 року

ПАТ «Укрнафта» видобуло 1499 тис. т нафти та конденсату та 1117 млн м3 газу, перевищивши затверджений виробничий план на 2,3% та 10,6% відповідно.
Інформує Укрнафта.
Середньодобовий видобуток нафти з конденсатом та природного газу демонстрував стабільне зростання протягом року. Виробництво скрапленого газу у січні-грудні становило 117,7 тис. т, що на 10,7% більше запланованих показників.
|
2021
|
2020
|
Зміна, %
|Видобуток нафти та конденсату, тис. т
|
1499
|
1501
|
(0,1)
|Видобуток газу, млн м3
|
1117
|
1127
|
(0,9)
|Виробництво скрапленого газу, тис. т
|
117,7
|
116,5
|
1
Укрнафті вдалося досягти збільшення середньодобового видобутку завдяки підвищенню операційної ефективності при роботі на фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних та поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У грудні компанія завершила буріння та ввела в експлуатацію нафтову свердловину на Верхньомасловецькому родовищі у Сколівському районі Львівської області. Свердловина №103 виправдала очікування – її добова продуктивність становить 29 тонн нафти.
У 2021 році Укрнафта завершила капітальний ремонт на 143 свердловинах, вивела з бездії 62 свердловини, виконала 4 окремі операції з використанням колтюбінгової установки, 32 колтюбінгові операції у складі комплексних робіт з капітального ремонту свердловин, а також 5 колтюбінгових операцій для зовнішніх замовників. Крім цього, Управління нафтопромислового сервісу провело 8 ГРП. За рахунок проведення організаційно-технічних заходів вдалося додатково отримати 199,8 тис. т нафти та конденсату та 131,8 млн м3 природного газу.
Раніше Термінал писав, що ПАТ «Укрнафта» завершила 2020 рік з прибутком.