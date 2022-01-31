Укрнафта перевиконала план видобутку у 2021 року

Обновлено: Январь 31, 2022. Тэги: , ,

Укрнафта перевиконала план видобутку у 2021 року

ПАТ «Укрнафта» видобуло 1499 тис. т нафти та конденсату та 1117 млн м3 газу, перевищивши затверджений виробничий план на 2,3% та 10,6% відповідно.

Інформує Укрнафта.

Середньодобовий видобуток нафти з конденсатом та природного газу демонстрував стабільне зростання протягом року. Виробництво скрапленого газу у січні-грудні становило 117,7 тис. т, що на 10,7% більше запланованих показників.

2021

2020

Зміна, %
Видобуток нафти та конденсату, тис. т

1499

1501

(0,1)
Видобуток газу, млн м3

1117

1127

(0,9)
Виробництво скрапленого газу, тис. т

117,7

116,5

1

Укрнафті вдалося досягти збільшення середньодобового видобутку завдяки підвищенню операційної ефективності при роботі на фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних та поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У грудні компанія завершила буріння та ввела в експлуатацію нафтову свердловину на Верхньомасловецькому родовищі у Сколівському районі Львівської області. Свердловина №103 виправдала очікування – її добова продуктивність становить 29 тонн нафти.

У 2021 році Укрнафта завершила капітальний ремонт на 143 свердловинах, вивела з бездії 62 свердловини, виконала 4 окремі операції з використанням колтюбінгової установки, 32 колтюбінгові операції у складі комплексних робіт з капітального ремонту свердловин, а також 5 колтюбінгових операцій для зовнішніх замовників. Крім цього, Управління нафтопромислового сервісу провело 8 ГРП. За рахунок проведення організаційно-технічних заходів вдалося додатково отримати 199,8 тис. т нафти та конденсату та 131,8 млн м3 природного газу.

Раніше Термінал писав, що ПАТ «Укрнафта» завершила 2020 рік з прибутком.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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