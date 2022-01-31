Укрнафта перевиконала план видобутку у 2021 року

ПАТ «Укрнафта» видобуло 1499 тис. т нафти та конденсату та 1117 млн м3 газу, перевищивши затверджений виробничий план на 2,3% та 10,6% відповідно.

Інформує Укрнафта.

Середньодобовий видобуток нафти з конденсатом та природного газу демонстрував стабільне зростання протягом року. Виробництво скрапленого газу у січні-грудні становило 117,7 тис. т, що на 10,7% більше запланованих показників.

2021 2020 Зміна, % Видобуток нафти та конденсату, тис. т 1499 1501 (0,1) Видобуток газу, млн м3 1117 1127 (0,9) Виробництво скрапленого газу, тис. т 117,7 116,5 1

Укрнафті вдалося досягти збільшення середньодобового видобутку завдяки підвищенню операційної ефективності при роботі на фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних та поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У грудні компанія завершила буріння та ввела в експлуатацію нафтову свердловину на Верхньомасловецькому родовищі у Сколівському районі Львівської області. Свердловина №103 виправдала очікування – її добова продуктивність становить 29 тонн нафти.

У 2021 році Укрнафта завершила капітальний ремонт на 143 свердловинах, вивела з бездії 62 свердловини, виконала 4 окремі операції з використанням колтюбінгової установки, 32 колтюбінгові операції у складі комплексних робіт з капітального ремонту свердловин, а також 5 колтюбінгових операцій для зовнішніх замовників. Крім цього, Управління нафтопромислового сервісу провело 8 ГРП. За рахунок проведення організаційно-технічних заходів вдалося додатково отримати 199,8 тис. т нафти та конденсату та 131,8 млн м3 природного газу.

Раніше Термінал писав, що ПАТ «Укрнафта» завершила 2020 рік з прибутком.