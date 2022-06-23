Информация о том, что оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию не подтверждена

Информация о том, что оккупанты на протяжении длительного времени демонтировали и вывозили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию под Токмаком, принадлежащую СЭС Тоkmak Solar Energy не соответствует действительности.

Об этом «Терминалу» сообщил сотрудник, имеющий отношение к компании.

Напомним, что ряд СМИ, ссылаясь на сообщение местных жителей, распространили информацию о том, что российские войска демонтировали и украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, расположенную около города Токмак

СЭС 50 МВт «Тоkmak Solar Energy» – это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь – 96 гектаров – около 100 футбольных полей. Мощность станции составляла 50 МВт.