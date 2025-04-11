Нафтові ринки під тиском: торгова війна, санкції та нові відкриття

Динаміка нафтових ринків останнім часом визначається переважно мінливими настроями, а не фундаментальними факторами. Торгова війна між США та Китаєм, нові санкції, аварії на трубопроводах та геополітичні переговори впливають на ціни та постачання. Водночас, окремі країни намагаються знаходити рішення для стабілізації ринку.

Нафтові ринки: між торгами та санкціями

Нафтові ринки останнім часом більше керуються настроями, ніж фундаментальними факторами. Торгова війна Дональда Трампа з Китаєм призвела до падіння цін, навіть попри тимчасову відстрочку нових тарифів. ICE Brent залишається на рівні близько $63 за барел.

EIA попереджає про сповільнення попиту у 2025 році

Американське енергетичне агентство (EIA) знизило прогнози світового попиту на нафту, очікуючи зростання лише на 900 000 барелів на день у 2025 році. Ціновий прогноз на Brent також скоригували до 68 за барель — на 6 нижче попередньої оцінки.

Торгова війна США та Китаю без кінця

Ескалація тарифів триває: Китай підвищив мита на американські товари до 84%, у відповідь США збільшили їх до рекордних 145%. Це вдарило по торгівлі обсягом $585 млрд і спровокувало нові санкції з боку Пекіна.

Зупинка трубопроводу Keystone через розлив нафти

Трубопровід Keystone (622 000 барелів на день) зупинений через розлив близько 3500 барелів у Північній Дакоті. Це обмежило постачання важкої нафти до НПЗ Середнього Заходу США.

Казахстан переконує нафтові компанії скоротити видобуток

Уряд Казахстану ініціював переговори з нафтовими компаніями після того, як розширення родовища Тенгіз (Chevron) збільшило видобуток до рекордних 2,18 млн барелів на день, що суперечить квотам ОПЕК+.

Трамп запускає програму підтримки суднобудування

Президент США підписав указ, який передбачає стягнення мільйонних зборів з китайських танкерів у американських портах, щоб захистити місцеве суднобудування.

Індонезія готується до імпорту LNG

Країна планує почати імпортувати зріджений газ у третьому кварталі 2025 року, ведучи переговори зі США про постачання 50 партій LNG на тлі падіння власного видобутку.

Саудівська Аравія відкрила нові родовища, але їх обсяги невеликі

Saudi Aramco повідомила про виявлення 14 нафтових і газових родовищ, проте їх сумарний видобуток становить лише 8126 барелів на день.

ЄС тимчасово призупинив у відповідь сталеві тарифи

Європейська Комісія відклала запровадження 25% мит на американські товари після того, як США обмежили тарифи на європейський імпорт до 10%.

росія відновила повністю роботу Каспійського трубопровідного консорціуму трубопроводу (КТК)

Після судового рішення, яке зобов’язало відновити прокачку, трубопровід КТК (1,6 млн барелів на день) знову функціонує на повну потужність.

КТК — міжнародна акціонерна компанія, що побудувала й експлуатує нафтопровід КТК, який з’єднує родовища Західного Казахстану (Тенгіз, Карачаганак) з російським узбережжям Чорного моря (термінал Південна Озереєвка біля Новоросійську).

Китай збільшив імпорт іранської нафти через санкції

Імпорт іранської нафти до Китаю досяг рекордних 1,8 млн барелів на день, оскільки переробники в Шаньдуні нарощують запаси перед новими обмеженнями.

Бразилія прискорила аукціони для видобутку нафти

Уряд планує провести додаткові торги вже у вересні 2025 року, пропонуючи ділянки на родовищах Tupi, Mero та Atapu, щоб отримати $3,5 млрд доходу.

Оман стане майданчиком для переговорів США та Ірану

Спецпредставник США Стеф Віткофф проведе зустріч із іранськими дипломатами в Омані для обговорення ядерної програми Тегерана на тлі нових санкцій.

Китай зупинив експорт рідкісноземельних металів

Постачання семи видів металів, включених до списку обмежень, повністю припинено. Компанії оголосили форс-мажор через неможливість виконання контрактів.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com