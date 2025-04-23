росія знижує прогноз доходів від експорту енергоносіїв на 2025 рік на 15%

Міністерство економіки росії переглянуло прогноз доходів від експорту нафти та газу на 2025 рік, знизивши його на 15% до $200,3 млрд через очікуване зниження цін на нафту. Це створює додатковий тиск на федеральний бюджет, обтяжений високими витратами на оборону.
Міністерство економіки росії знизило прогноз доходів від експорту нафти та газу на 2025 рік на 15% до $200,3 млрд, порівняно з $235 млрд у 2024 році. Це пов’язано зі зниженням цін на нафту, зокрема сорту Urals, який впав до $53 за барель — найнижчого рівня з 2023 року. Очікується, що обсяг видобутку нафти залишиться на рівні 516 млн тонн, що трохи нижче попередніх оцінок. Водночас прогнозується відновлення експорту трубопровідного газу до 89,1 млрд кубометрів у 2025 році.
Джерело: НТЦ Псіхєя: mailto:oil@ukroil.com.ua
За матеріалами: reuters.com