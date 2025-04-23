росія знижує прогноз доходів від експорту енергоносіїв на 2025 рік на 15%

Міністерство економіки росії переглянуло прогноз доходів від експорту нафти та газу на 2025 рік, знизивши його на 15% до $200,3 млрд через очікуване зниження цін на нафту. Це створює додатковий тиск на федеральний бюджет, обтяжений високими витратами на оборону.​

Міністерство економіки росії знизило прогноз доходів від експорту нафти та газу на 2025 рік на 15% до $200,3 млрд, порівняно з $235 млрд у 2024 році. Це пов’язано зі зниженням цін на нафту, зокрема сорту Urals, який впав до $53 за барель — найнижчого рівня з 2023 року. Очікується, що обсяг видобутку нафти залишиться на рівні 516 млн тонн, що трохи нижче попередніх оцінок. Водночас прогнозується відновлення експорту трубопровідного газу до 89,1 млрд кубометрів у 2025 році.

Джерело: НТЦ Псіхєя: mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: reuters.com