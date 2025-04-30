Масштабне відключення електроенергії паралізувало Іспанію та Португалію: наслідки для енергетичного сектору

28 квітня 2025 року Іспанія та Португалія зазнали безпрецедентного відключення електроенергії, що спричинило зупинку нафтопереробних заводів, порушення транспортної інфраструктури та значні економічні втрати.

Причини та масштаби інциденту

У понеділок, 28 квітня 2025 року, близько 12:30 за центральноєвропейським часом, Іспанія та Португалія зіткнулися з масштабним відключенням електроенергії, яке охопило більшість територій обох країн. Іспанія втратила приблизно 15 ГВт потужності — близько 60% свого загального попиту — лише за п’ять секунд .

Попередні розслідування вказують на можливу причину — «індуковані атмосферні коливання», рідкісне явище, спричинене екстремальними температурними змінами, що призвело до аномальних коливань у високовольтних лініях електропередач . Це спричинило синхронізаційні збої між електричними системами, що призвело до каскадних відключень у мережах Іспанії та Португалії.

Вплив на нафтопереробну галузь

Відключення електроенергії призвело до зупинки кількох нафтопереробних заводів в Іспанії. Зокрема, всі п’ять заводів компанії Repsol, включаючи завод Petronor у Більбао, були змушені припинити роботу . Компанія Moeve також зупинила свої заводи в Альхесірасі та Уельві, а також базовий завод у Сан-Роке. Хімічна компанія Dow закрила всі свої підприємства в промисловому комплексі Таррагона.

Порушення транспортної інфраструктури

Відключення електроенергії паралізувало транспортну систему обох країн. У Португалії зупинилися поїзди та світлофори, мобільні мережі зазнали серйозних обмежень, особливо голосові дзвінки та передача даних . У Іспанії близько 35 000 пасажирів були евакуйовані з поїздів та метрополітену. Міжнародні аеропорти, зокрема в Мадриді та Барселоні, залишилися без електроенергії, що призвело до затримок та скасування рейсів.

Економічні наслідки

Іспанська конфедерація роботодавців (CEOE) оцінила економічні втрати від відключення електроенергії в 1,6 мільярда євро, що становить приблизно 0,1% ВВП країни . Особливо постраждали галузі нафтопереробки та харчової промисловості, де деяке обладнання було пошкоджено. М’ясна промисловість повідомила про потенційні втрати до 190 мільйонів євро через порушення роботи холодильного обладнання.

Відновлення та подальші дії

До вечора понеділка електропостачання було відновлено на 61% території Іспанії, а до вівторка вранці майже всі підстанції були знову в роботі . У Португалії 85 з 89 підстанцій знову працювали. Проте точна причина відключення залишається невідомою, і розслідування триває. Прем’єр-міністри обох країн пообіцяли повну прозорість та системні реформи для запобігання подібним інцидентам у майбутньому .

Цей інцидент підкреслює вразливість сучасних енергетичних систем до рідкісних природних явищ та важливість надійної інфраструктури. Він також ставить під сумнів готовність країн до надзвичайних ситуацій та необхідність інвестицій у стійкість енергетичних мереж.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: thetimes.co, OilPrice.com, reuters.com, the-sun, argusmedia.com, euronews.com