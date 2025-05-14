Тарифні обмеження США можуть призвести до перебоїв у постачанні критичних озброєнь в Україну. Оборонна промисловість Боснії стикається з викликами, що виникають через нові тарифи США. Можливе збільшення вартості виробництва для оборонних підрядників і затримки постачань. Перебої в постачанні можуть вплинути на глобальну оборонну стратегію.
Огляд ситуації в оборонній промисловості
Торгові війни США, включаючи тарифні обмеження, можуть серйозно порушити ланцюги постачання критичних озброєнь та боєприпасів для України, що може обмежити її військові операції. Один з важливих постачальників озброєнь — оборонна промисловість Боснії, яка стикається з проблемами через ці тарифи. Це може привести до підвищення вартості виробництва, затримок поставок і, в кінцевому підсумку, обмежити обсяги допомоги, що надходять до України.
«Після російської агресії проти України виникла велика потреба в артилерійському обладнанні, і боснійська оборонна промисловість завжди була відома високоякісними артилерійськими снарядами, вибухівкою та запалами», — зазначає боснійський військовий аналітик Антоніо Прленда.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com