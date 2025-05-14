Тарифні обмеження США можуть порушити постачання озброєння в Україну

Обновлено: Май 14, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Тарифні обмеження США можуть порушити постачання озброєння в Україну

Тарифні обмеження США можуть призвести до перебоїв у постачанні критичних озброєнь в Україну. Оборонна промисловість Боснії стикається з викликами, що виникають через нові тарифи США. Можливе збільшення вартості виробництва для оборонних підрядників і затримки постачань. Перебої в постачанні можуть вплинути на глобальну оборонну стратегію.

Огляд ситуації в оборонній промисловості

Торгові війни США, включаючи тарифні обмеження, можуть серйозно порушити ланцюги постачання критичних озброєнь та боєприпасів для України, що може обмежити її військові операції. Один з важливих постачальників озброєнь — оборонна промисловість Боснії, яка стикається з проблемами через ці тарифи. Це може привести до підвищення вартості виробництва, затримок поставок і, в кінцевому підсумку, обмежити обсяги допомоги, що надходять до України.

«Після російської агресії проти України виникла велика потреба в артилерійському обладнанні, і боснійська оборонна промисловість завжди була відома високоякісними артилерійськими снарядами, вибухівкою та запалами», — зазначає боснійський військовий аналітик Антоніо Прленда.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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