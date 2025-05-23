Український ринок дизпалива: незначне здешевлення на фоні загального весняного тренду

Обновлено: Май 23, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Український ринок дизпалива: незначне здешевлення на фоні загального весняного тренду

Ціни на дизельне пальне на 23 травня: незначне зниження на фоні стабілізації ринку. У п’ятницю, 23 травня 2025 року, оптові ціни на дизельне пальне в Україні продовжили незначне зниження. Найбільше просідання зафіксовано по зимовому та літньому дизпаливу на умовах FCA. З початку року вартість дизеля знизилась у межах 7–11% залежно від формату постачання, що свідчить про поступову адаптацію ринку до нових макроекономічних умов.

Актуальні середні ціни по основних позиціях

  • ДП-З (зимове), коп./л, самовивіз: 4 090 коп./л — –0,43% за добу
  • ДП-Л (літнє), коп./л, FCA: 4 104,5 коп./л — –0,43%
  • ДП-Л, коп./л, самовивіз: 4 164,2 коп./л — –0,02%
  • ДП-Л, грн/т, самовивіз: 50 100 грн/т — без змін

Зміни з початку місяця та року

  • ДП-З (зимове), коп./л, самовивіз: –6,81% до початку місяця, –11,09% до початку року
  • ДП-Л (літнє), коп./л, FCA: –7,79% до початку місяця, –8,44% до початку року
  • ДП-Л (літнє), коп./л, самовивіз: –6,06% до початку місяця, –7,00% до початку року

Тенденції та прогнози

  • Динаміка свідчить про поступову стабілізацію ринку дизельного пального.
  • Найбільше зниження спостерігається по зимовому дизпаливу, що очікувано в умовах весняного сезону.
  • Ціни на літнє пальне також просіли, проте швидкість корекції сповільнилась, що може свідчити про баланс попиту й пропозиції.
  • Вартість у перерахунку на тонни залишається вищою на самовивозі, однак не демонструє добової волатильності.

Таблиця. Динаміка середніх цін на дизельне пальне (23.05.2025)

  • ДП_З_коп_л_самов: 4 090 коп./л | Δ доба: –0,43% | Δ місяць: –6,81% | Δ рік: –11,09%
  • ДП_Л_коп_л_FCA: 4 104,5 коп./л | Δ доба: –0,43% | Δ місяць: –7,79% | Δ рік: –8,44%
  • ДП_Л_коп_л_самов: 4 164,2 коп./л | Δ доба: –0,02% | Δ місяць: –6,06% | Δ рік: –7,00%
  • ДП_Л_грн_т_самов: 50 100 грн/т | Δ доба: 0,00% | Δ місяць: — | Δ рік: —

Попри незначне зниження у деяких сегментах, ситуація на ринку дизельного пального стабілізувалась. Найближчим часом очікується збереження поточних рівнів із поступовим зростанням у червні у разі активізації аграрного попиту або коливань валютного курсу.

Джерело: Terminal За даними: НТЦ «Псіхєя»

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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