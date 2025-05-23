Український ринок LPG: травнева стабілізація після весняного зниження

Обновлено: Май 23, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Український ринок LPG: травнева стабілізація після весняного зниження

Ціни на скраплений газ станом на 23 травня: корекція завершилась, попит збалансований. Станом на 23 травня 2025 року ціни на скраплений газ для автомобільного транспорту (LPG) на українському ринку демонструють стабільність з мінімальними коливаннями. Після помірного зниження на початку травня ринок увійшов у фазу балансування, що підтверджується відсутністю значних змін на умовах самовивозу та FCA. У сегменті DDP зафіксоване незначне зростання.

Поточна ситуація на ринку LPG

  • Середня ціна на умовах самовивозу (грн/т): 54 000 — без змін до вчора
  • На умовах FCA (грн/т): 52 628 — –0,6% до вчора
  • На умовах DDP (грн/т): 56 678 — без змін
  • У перерахунку на коп./л, FCA: 2 840 коп./л — стабільно
  • У перерахунку на коп./л, DDP: 3 014 коп./л — +0,48%

Динаміка змін до початку місяця та року

  • Самовивіз (грн/т): –4,97% до початку місяця, –4,42% до початку року
  • FCA (грн/т): –7,32% до початку місяця
  • DDP (грн/т): –2,52% до початку місяця
  • FCA (коп./л): –7,46% до початку місяця
  • DDP (коп./л): –4,52% до початку місяця

Ключові тенденції

  • На ринку спостерігається завершення періоду зниження цін, що тривало з початку року.
  • Стабільність на умовах самовивозу вказує на врівноважений внутрішній попит.
  • Ціни на умовах FCA знижуються, ймовірно через перерозподіл попиту в бік DDP.
  • Лідером за середньою ціною залишається LPG DDP — 56 678 грн/т, що може свідчити про активні імпортні закупівлі або логістичні затримки.

Аналітична таблиця: ціни на LPG (23.05.2025)

  • LPG_грн_т_самов: 54 000 грн/т | Δ до вчора: 0,00% | Δ до місяця: –4,97% | Δ до року: –4,42%
  • LPG_грн_т_FCA: 52 629 грн/т | Δ до вчора: –0,59% | Δ до місяця: –7,32%
  • LPG_грн_т_DDP: 56 678 грн/т | Δ до вчора: 0,00% | Δ до місяця: –2,52%
  • LPG_коп_л_FCA: 2 840 коп./л | Δ до вчора: 0,00% | Δ до місяця: –7,46%
  • LPG_коп_л_DDP: 3 014 коп./л | Δ до вчора: +0,48% | Δ до місяця: –4,52%

Поточна ситуація на ринку LPG підтверджує, що попит та пропозиція збалансовані. Імпортні моделі постачання (особливо DDP) зберігають ключову роль, водночас трейдери адаптують стратегії під логістичні та курсові зміни. Очікується, що до початку червня ціни залишатимуться стабільними з потенціалом зростання у випадку валютного або митного тиску.

Джерело: Terminal За даними: НТЦ «Псіхєя»

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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