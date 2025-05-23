Український ринок LPG: травнева стабілізація після весняного зниження

Ціни на скраплений газ станом на 23 травня: корекція завершилась, попит збалансований. Станом на 23 травня 2025 року ціни на скраплений газ для автомобільного транспорту (LPG) на українському ринку демонструють стабільність з мінімальними коливаннями. Після помірного зниження на початку травня ринок увійшов у фазу балансування, що підтверджується відсутністю значних змін на умовах самовивозу та FCA. У сегменті DDP зафіксоване незначне зростання.
Поточна ситуація на ринку LPG
- Середня ціна на умовах самовивозу (грн/т): 54 000 — без змін до вчора
- На умовах FCA (грн/т): 52 628 — –0,6% до вчора
- На умовах DDP (грн/т): 56 678 — без змін
- У перерахунку на коп./л, FCA: 2 840 коп./л — стабільно
- У перерахунку на коп./л, DDP: 3 014 коп./л — +0,48%
Динаміка змін до початку місяця та року
- Самовивіз (грн/т): –4,97% до початку місяця, –4,42% до початку року
- FCA (грн/т): –7,32% до початку місяця
- DDP (грн/т): –2,52% до початку місяця
- FCA (коп./л): –7,46% до початку місяця
- DDP (коп./л): –4,52% до початку місяця
Ключові тенденції
- На ринку спостерігається завершення періоду зниження цін, що тривало з початку року.
- Стабільність на умовах самовивозу вказує на врівноважений внутрішній попит.
- Ціни на умовах FCA знижуються, ймовірно через перерозподіл попиту в бік DDP.
- Лідером за середньою ціною залишається LPG DDP — 56 678 грн/т, що може свідчити про активні імпортні закупівлі або логістичні затримки.
Аналітична таблиця: ціни на LPG (23.05.2025)
- LPG_грн_т_самов: 54 000 грн/т | Δ до вчора: 0,00% | Δ до місяця: –4,97% | Δ до року: –4,42%
- LPG_грн_т_FCA: 52 629 грн/т | Δ до вчора: –0,59% | Δ до місяця: –7,32%
- LPG_грн_т_DDP: 56 678 грн/т | Δ до вчора: 0,00% | Δ до місяця: –2,52%
- LPG_коп_л_FCA: 2 840 коп./л | Δ до вчора: 0,00% | Δ до місяця: –7,46%
- LPG_коп_л_DDP: 3 014 коп./л | Δ до вчора: +0,48% | Δ до місяця: –4,52%
Поточна ситуація на ринку LPG підтверджує, що попит та пропозиція збалансовані. Імпортні моделі постачання (особливо DDP) зберігають ключову роль, водночас трейдери адаптують стратегії під логістичні та курсові зміни. Очікується, що до початку червня ціни залишатимуться стабільними з потенціалом зростання у випадку валютного або митного тиску.
Джерело: Terminal За даними: НТЦ «Псіхєя»