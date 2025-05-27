Ціни на газ у Європі перевищили €36/МВт·год на тлі геополітичної напруги та перебоїв у постачанні з Норвегії

У другій половині травня ринок газу в Європі зреагував зростанням котирувань до максимальних позначок за місяць, на фоні слабкого прогресу в мирних переговорах між Україною та росією, похолодання у Західній Європі та проблем із норвезькими постачаннями.
Норвезький фактор, погода та політична нестабільність формують ризики для ЄС
- Ціни на газ TTF 20 травня зросли до €36,97/МВт·год — найвищого рівня за місяць, згідно з даними ICE.
- Ріст спричинений аварійним зупиненням газопереробного заводу Kollsnes та затяжною зупинкою видобутку на родовищі Troll у Норвегії — ключового постачальника газу до ЄС.
- Після відновлення роботи Kollsnes напруга на хабах Нідерландів та Великої Британії дещо знизилась.
- Температурні прогнози для Північно-Західної Європи вказують на холодний кінець травня, що підвищує попит на паливо.
- Частина партій СПГ була перенаправлена з Азії до Європи через слабкий попит, однак зростання імпорту в Таїланд, В’єтнам і на Філіппіни може скоро вплинути на баланс поставок.
- Станом на 22 травня, газові сховища ЄС були заповнені на 45,3%, що значно нижче показника 67,5% торік.
- На думку Financial Times, поповнення запасів після холодної зими обійдеться Європі щонайменше у €10 млрд у 2025 році.
- Досягнення 90% заповненості сховищ до листопада коштуватиме €26 млрд, у порівнянні з €16 млрд, витраченими на 99% заповнення у 2024 році.
- На фоні падіння цін у квітні, ринок електроенергії Європи також зазнав змін. Ціна TTF на початку квітня була €42,65/МВт·год, а наприкінці — €32,3/МВт·год.
- Причини падіння: зміцнення євро проти долара, торговельні тарифи США, зниження попиту на СПГ у Китаї, послаблення цільових вимог Німеччини до рівня ін’єкцій у сховища.
«Газові ринки Європи залишаються чутливими до кожної геополітичної чи кліматичної події. Норвегія, як ключовий постачальник, знову довела критичність своєї ролі в стабільності європейського енергобалансу», — зазначають у TradingView.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
GMK Center: European gas prices exceeded €36/MWh in May
Financial Times
TradingView
AGSI – Aggregated Gas Storage Inventory