Ціни на газ у Європі перевищили €36/МВт·год на тлі геополітичної напруги та перебоїв у постачанні з Норвегії

Обновлено: Май 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Ціни на газ у Європі перевищили €36/МВт·год на тлі геополітичної напруги та перебоїв у постачанні з Норвегії

У другій половині травня ринок газу в Європі зреагував зростанням котирувань до максимальних позначок за місяць, на фоні слабкого прогресу в мирних переговорах між Україною та росією, похолодання у Західній Європі та проблем із норвезькими постачаннями.

Норвезький фактор, погода та політична нестабільність формують ризики для ЄС

  • Ціни на газ TTF 20 травня зросли до €36,97/МВт·год — найвищого рівня за місяць, згідно з даними ICE.
  • Ріст спричинений аварійним зупиненням газопереробного заводу Kollsnes та затяжною зупинкою видобутку на родовищі Troll у Норвегії — ключового постачальника газу до ЄС.
  • Після відновлення роботи Kollsnes напруга на хабах Нідерландів та Великої Британії дещо знизилась.
  • Температурні прогнози для Північно-Західної Європи вказують на холодний кінець травня, що підвищує попит на паливо.
  • Частина партій СПГ була перенаправлена з Азії до Європи через слабкий попит, однак зростання імпорту в Таїланд, В’єтнам і на Філіппіни може скоро вплинути на баланс поставок.
  • Станом на 22 травня, газові сховища ЄС були заповнені на 45,3%, що значно нижче показника 67,5% торік.
  • На думку Financial Times, поповнення запасів після холодної зими обійдеться Європі щонайменше у €10 млрд у 2025 році.
  • Досягнення 90% заповненості сховищ до листопада коштуватиме €26 млрд, у порівнянні з €16 млрд, витраченими на 99% заповнення у 2024 році.
  • На фоні падіння цін у квітні, ринок електроенергії Європи також зазнав змін. Ціна TTF на початку квітня була €42,65/МВт·год, а наприкінці — €32,3/МВт·год.
  • Причини падіння: зміцнення євро проти долара, торговельні тарифи США, зниження попиту на СПГ у Китаї, послаблення цільових вимог Німеччини до рівня ін’єкцій у сховища.

«Газові ринки Європи залишаються чутливими до кожної геополітичної чи кліматичної події. Норвегія, як ключовий постачальник, знову довела критичність своєї ролі в стабільності європейського енергобалансу», — зазначають у TradingView.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

GMK Center: European gas prices exceeded €36/MWh in May
Financial Times
TradingView
AGSI – Aggregated Gas Storage Inventory

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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