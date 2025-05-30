Енергосистема України: стабільність попри виклики

Попри постійні атаки та пошкодження енергооб’єктів, українська енергосистема залишається збалансованою. Станом на 30 травня 2025 року не передбачено планових обмежень для споживачів.
Поточний стан енергосистеми
- Відновлення пошкоджених енергооб’єктів триває, енергетики вживають всіх заходів для стабільної роботи системи.
- Здійснюються планові ремонти для підготовки до опалювального сезону та літніх навантажень.
- Споживання електроенергії знизилось на 4,2% порівняно з попереднім днем.
- «Укренерго» акцептувала 249 МВт швидких резервів для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- ЗАЕС покладається лише на одну лінію електропередачі 750 кВ з 7 травня 2025 року.
- Резервна лінія 330 кВ залишається відключеною, терміни відновлення невідомі.
- МАГАТЕ не виявляє ознак підготовки до перезапуску станції.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України
Додаткові джерела інформації по темі:
Рубрика: ЗАЕС уже три тижні покладається лише на одну лінію електропередач
Цензор.НЕТ: росія будує високовольтну лінію для перезапуску ЗАЕС