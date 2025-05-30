Енергосистема України: стабільність попри виклики

Обновлено: Май 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Енергосистема України: стабільність попри виклики

Попри постійні атаки та пошкодження енергооб’єктів, українська енергосистема залишається збалансованою. Станом на 30 травня 2025 року не передбачено планових обмежень для споживачів.

Поточний стан енергосистеми

  • Відновлення пошкоджених енергооб’єктів триває, енергетики вживають всіх заходів для стабільної роботи системи.
  • Здійснюються планові ремонти для підготовки до опалювального сезону та літніх навантажень.
  • Споживання електроенергії знизилось на 4,2% порівняно з попереднім днем.
  • «Укренерго» акцептувала 249 МВт швидких резервів для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Ситуація на Запорізькій АЕС

  • ЗАЕС покладається лише на одну лінію електропередачі 750 кВ з 7 травня 2025 року.
  • Резервна лінія 330 кВ залишається відключеною, терміни відновлення невідомі.
  • МАГАТЕ не виявляє ознак підготовки до перезапуску станції.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України

Додаткові джерела інформації по темі:

Рубрика: ЗАЕС уже три тижні покладається лише на одну лінію електропередач
Цензор.НЕТ: росія будує високовольтну лінію для перезапуску ЗАЕС

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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