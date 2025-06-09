Світові інвестиції в акумулятори зросли на 45%: США, Китай та Європа задають темп

Світовий ринок систем накопичення енергії на базі акумуляторів у 2024 році демонстрував стрімке зростання попри виклики в ланцюгах постачання. Головним рушієм розвитку залишаються державні політики та підтримка, а також нові моделі бізнесу.
Глобальний ландшафт: інвестиційні перегони продовжуються
- Інвестиції в акумулятори зросли на 45% у 2024 році порівняно з 2023 роком, при цьому США, Китай і Європа згенерували понад 90% усіх вкладень.
- Ключовим чинником зростання стали політична підтримка, волатильність на гуртових ринках електроенергії та розвиток гнучких бізнес-моделей.
Ринок США: попит зростає завдяки дата-центрам і підтримці штатів
- Каліфорнія, Техас і Аризона залишаються лідерами серед штатів завдяки ефективним механізмам закупівлі потужностей для забезпечення надійності постачання та угод з фіксованою платою.
- Зростання попиту на електроенергію з боку дата-центрів додатково стимулює розвиток сектору.
- Однак нові мита на імпорт з Китаю можуть обмежити розгортання акумуляторів на декілька гігаватів у найближчі роки.
Європа: стримане зростання на фоні нових викликів
- Темпи зростання сповільнилися у 2024 році після десятиліття активного розвитку.
- Підвищена волатильність цін на електроенергію створює додатковий попит на акумулятори, але реалізація залежить від ефективності регуляторних рішень.
Китай: стабільне зростання, проте попереду гальмування
- Обов’язкове включення накопичення енергії в нові ВДЕ-проєкти підтримує ринок акумуляторів на масштабному рівні.
- Очікувані реформи політики можуть уповільнити динаміку в другій половині 2025 року.
Індія та ринки, що розвиваються: нерівні умови фінансування
- Індія виділяється як перспективний гравець: очікується, що обсяг інвестицій перевищить $1 млрд у 2025 році.
- У країнах, що розвиваються, вартість фінансування вдвічі вища, ніж у розвинених економіках, що обмежує реалізацію проєктів.
Мультифункціональність та потреба в регулюванні
- Сучасні проєкти акумулювання використовують кілька джерел доходу: енергетичний арбітраж, частотне регулювання, згладжування пікових навантажень, інтеграцію з ВДЕ.
- Регуляторне середовище має адаптуватися до потреб ринку, аби зробити інвестиції прибутковими та прозорими.
Мінеральна база: стабілізація цін – нові ризики
- Після сплеску 2022 року ціни на ключові мінерали (зокрема, літій) суттєво знизилися у 2024 році, зменшуючи тиск на витрати виробництва.
- Це водночас може стримати інвестиції в нові шахти, що підвищує ймовірність нової хвилі волатильності цін у найближчі роки.
- Диверсифікація постачання мінералів залишається критично важливою умовою для довгострокового розвитку галузі.
«Масштабне розгортання акумуляторних систем зберігання — ключ до гнучкості мережі та інтеграції відновлюваної енергетики», — йдеться у звіті.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA — World Energy Investment 2024
Додаткові джерела інформації: Energy Storage News, Bloomberg Energy, Recharge News