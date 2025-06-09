Світові інвестиції в акумулятори зросли на 45%: США, Китай та Європа задають темп

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Світові інвестиції в акумулятори зросли на 45%: США, Китай та Європа задають темп

Світовий ринок систем накопичення енергії на базі акумуляторів у 2024 році демонстрував стрімке зростання попри виклики в ланцюгах постачання. Головним рушієм розвитку залишаються державні політики та підтримка, а також нові моделі бізнесу.

Глобальний ландшафт: інвестиційні перегони продовжуються

  • Інвестиції в акумулятори зросли на 45% у 2024 році порівняно з 2023 роком, при цьому США, Китай і Європа згенерували понад 90% усіх вкладень.
  • Ключовим чинником зростання стали політична підтримка, волатильність на гуртових ринках електроенергії та розвиток гнучких бізнес-моделей.

Ринок США: попит зростає завдяки дата-центрам і підтримці штатів

  • Каліфорнія, Техас і Аризона залишаються лідерами серед штатів завдяки ефективним механізмам закупівлі потужностей для забезпечення надійності постачання та угод з фіксованою платою.
  • Зростання попиту на електроенергію з боку дата-центрів додатково стимулює розвиток сектору.
  • Однак нові мита на імпорт з Китаю можуть обмежити розгортання акумуляторів на декілька гігаватів у найближчі роки.

Європа: стримане зростання на фоні нових викликів

  • Темпи зростання сповільнилися у 2024 році після десятиліття активного розвитку.
  • Підвищена волатильність цін на електроенергію створює додатковий попит на акумулятори, але реалізація залежить від ефективності регуляторних рішень.

Китай: стабільне зростання, проте попереду гальмування

  • Обов’язкове включення накопичення енергії в нові ВДЕ-проєкти підтримує ринок акумуляторів на масштабному рівні.
  • Очікувані реформи політики можуть уповільнити динаміку в другій половині 2025 року.

Індія та ринки, що розвиваються: нерівні умови фінансування

  • Індія виділяється як перспективний гравець: очікується, що обсяг інвестицій перевищить $1 млрд у 2025 році.
  • У країнах, що розвиваються, вартість фінансування вдвічі вища, ніж у розвинених економіках, що обмежує реалізацію проєктів.

Мультифункціональність та потреба в регулюванні

  • Сучасні проєкти акумулювання використовують кілька джерел доходу: енергетичний арбітраж, частотне регулювання, згладжування пікових навантажень, інтеграцію з ВДЕ.
  • Регуляторне середовище має адаптуватися до потреб ринку, аби зробити інвестиції прибутковими та прозорими.

Мінеральна база: стабілізація цін – нові ризики

  • Після сплеску 2022 року ціни на ключові мінерали (зокрема, літій) суттєво знизилися у 2024 році, зменшуючи тиск на витрати виробництва.
  • Це водночас може стримати інвестиції в нові шахти, що підвищує ймовірність нової хвилі волатильності цін у найближчі роки.
  • Диверсифікація постачання мінералів залишається критично важливою умовою для довгострокового розвитку галузі.

«Масштабне розгортання акумуляторних систем зберігання — ключ до гнучкості мережі та інтеграції відновлюваної енергетики», — йдеться у звіті.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA — World Energy Investment 2024
Додаткові джерела інформації: Energy Storage News, Bloomberg Energy, Recharge News

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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