Франція запускає масштабну стратегію декарбонізації морської енергетики «France-Mer 2030»

Уряд Франції презентував ініціативу «France-Mer 2030» — національну стратегію декарбонізації морської енергетики, яка передбачає інвестиції в обсязі 300 мільйонів євро для зниження викидів у судноплавному секторі.
Цілі та інструменти реалізації
- Державне фінансування спрямовується на розвиток інфраструктури для використання екологічно чистого пального та модернізацію портів.
- План охоплює підтримку наукових досліджень та інновацій у галузі відновлюваної енергії.
- Очікується залучення приватних інвесторів через публічно-приватні партнерства.
Стратегічний контекст
- «France-Mer 2030» позиціонується як елемент ширшої кліматичної політики Франції, спрямованої на виконання зобов’язань ЄС до 2030 року.
- Проєкт дає Франції змогу зберегти лідерство у сфері зеленої логістики в Європі.
«Ми хочемо, щоб Франція була піонером морської декарбонізації. Це наш внесок у стале майбутнє», — Ерве Бервіль, держсекретар з питань моря.
Очікувані результати
- Зменшення викидів CO₂ морським сектором на 40% до 2035 року.
- Створення нових робочих місць у сфері зеленої енергетики та морського транспорту.
- Підвищення конкурентоспроможності французьких портів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reccessary