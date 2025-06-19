Прогноз попиту на нафту: стабільне зростання на 2025–2026 роки — OPEC

Світовий попит на нафту у 2025–2026 роках продовжить зростати на 1,3 млн барелів на добу щороку, головним чином за рахунок країн, що не входять до ОЕСР, зокрема Китаю, Індії та регіону Азії.

Прогноз залишається без змін

Світовий попит на нафту у 2025 році, згідно з прогнозом, зросте на 1,3 млн барелів на добу (мб/д) у річному вимірі, що відповідає попередній оцінці. Позитивні коригування, зумовлені кращими, ніж очікувалося, показниками за перший квартал 2025 року в країнах ОЕСР (Америки та Європа), були збалансовані нижчими очікуваннями щодо зростання попиту в країнах, що не входять до ОЕСР — передусім у Китаї та Індії, що пояснюється впливом торговельної політики США.

У межах ОЕСР попит на нафту у 2025 році зросте приблизно на 160 тис. барелів на добу (тб/д) у річному вимірі, причому основним рушієм стане регіон Америки. У країнах поза ОЕСР очікується приріст понад 1,1 мб/д, головно за рахунок Індії, Китаю та решти Азії.

Ключові драйвери зростання попиту

За категоріями продуктів, ключовими драйверами зростання залишатимуться реактивне паливо (jet kerosene) з очікуваним приростом у 450 тб/д та бензин — +380 тб/д. Також суттєву роль відіграватиме розвиток нафтохімії, передусім у Китаї та на Близькому Сході. Очікується зростання попиту на LPG/NGL та нафту (naphtha) приблизно на 500 тб/д для кожної категорії.

У 2026 році прогноз знову передбачає зростання світового попиту на нафту на 1,3 мб/д. У межах ОЕСР приріст становитиме близько 100 тис. б/д, причому лідером залишатимуться країни Америки. Поза межами ОЕСР очікується приріст на 1,2 мб/д, переважно за рахунок Індії, Китаю та інших країн Азії.

Щодо продуктів, транспортні палива (реактивне паливо та бензин) продовжать бути основними драйверами попиту, з прогнозованим щорічним приростом на 370 тб/д кожен. Крім того, LPG/NGL та нафту, як основні сировини для нафтохімії, продовжать підтримувати глобальний попит із сукупним приростом близько 370 тб/д, що становитиме приблизно 30% загального приросту попиту у 2026 році.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC