Європейський ринок дизелю під тиском: перебої в роботі НПЗ та зростання цін

Попри прогнози щодо слабкої динаміки цього року, ринок дизельного пального демонструє високу активність. Європейські нафтопереробні заводи зіштовхуються з аварійними зупинками та ризиками дефіциту пального на тлі рекордного зростання премій та цінових спредів.

Цінові рекорди і проблеми з постачанням

Фронт-місячний спред цін на дизель між Сходом і Заходом перевищив $73 за метричну тонну – це найвищий рівень з грудня 2023 року.

ICE gasoil crack підскочив до $23 за барель.

Європейські нафтопереробники повідомили про низку аварійних зупинок, серед яких – гігантський завод BP у Роттердамі. Крім того, банкрутство британського НПЗ Lindsey потужністю 113 000 барелів на добу викликало занепокоєння щодо можливого дефіциту пального у Великій Британії в найближчі тижні.

Баланс через імпорт з Азії та Близького Сходу

Водночас азійські ціни на дизель залишаються відносно стабільними після послаблення напруги у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Це створює значні фінансові стимули для перенаправлення середніх дистилятів з Азії та Близького Сходу до Європи, пом’якшуючи наслідки збоїв у постачанні.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com